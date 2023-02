Atskleidė, dėl ko išgyveno V. Katunskytė: šlagerių karalienė, bet ne formatas didžiajai scenai

Neseniai anapilin iškeliavusi Vitalija Katunskytė buvo vadinama paprastų žmonių dainininke. Nors dainavo visiems, tačiau išlepintam elitui ji buvo per mažai rafinuota, televizijai – ne formatas, o radijo stotys jos dainų negrodavo.

„Stora ir negraži“ – taip tiesiai apie save yra sakiusi pati Vitalija. Bet žmonės ją mylėjo už jos atvirumą, nuoširdumą ir gebėjimą liūdesį paversti juoku.

„Jei jūs žinotumėt, koks sunkus dainininko gyvenimas. Vitalija arė iki paskutinio atodūsio“, – pasakojo buvęs dainininkės žentas Kęstutis Blažys. Jau keletą metų Vitalija koncertavo tik sėdėdama ant kėdės, nes nebegalėjo judėti, o prieš koncertus visuomet susileisdavo dozę nuskausminamųjų, kad publikai atrodytų ideali.

„Nedaug kas žino, bet prieš porą metų Vitalija buvo atsidūrusi ligoninėje dėl trombo plaučių arterijoje. Tuomet gydytojai jai liepė ilsėtis, bet vos paleista iš ligoninės V. Katunskytė lėkė tiesiai į koncertą. Jai už viską svarbiau buvo publika, juk niekam nerūpi, ar tau skauda, ar tau bloga, tu tiesiog privalai linksminti klausytojus“, – pasakojo dainininkės scenos partneris Aidas Manikas.

Dainininkės artimieji neslepia – Vitalija išgyveno dėl to, kad ilgą laiką didžioji scena jos nepriėmė, o ir išgarsėjus, jos dainų negrodavo didžiosios radijo stotys. „Yra „A“ ir „Ž“ kategorijos žvaigždės ir būnant tuo „Ž“ tikrai sunku prasimušti“, – atskleidė Vitalijos bičiulė Laima Tamulytė-Stončė ir pridūrė, kad kaip ir politikoje, taip ir pramogų versle, yra pasiskirstymas, kas dainuoja miestų elitui, kas dainuoja provincijai.

V. Katunskytės scenos partneris A. Manikas sakė, kad ir jiems tekdavo koncertuoti miestelių kultūros namuose, kur nėra didelių patogumų. „Turėdavome po 4 koncertus per dieną ir daug kas galvojo, kad mes su Vitalija labai daug uždirbame. Bet iš tiesų tie 4 koncertai ir būdavo dėl to, kad į vieną ateina 20 klausytojų, į kitą keliolika. Todėl ir reikėdavo koncertuoti per keletą vietų, kad susirinktum atlygį. Ten juk ne arenos, kur ateina tūkstančiai žmonių. Tai buvo juodas darbas“, – neslėpė V. Katunskytės bičiulis.

Kalbėjomės su jais ir atrodė, kad aš atėjau iš tvarto, o jie iš ponų namo.

„Kartą teko dainuoti viename prabangiame renginyje, kur vedėjais ir didžėjais buvo ta vadinamoji „A“ kategorija. Aš buvau šoke, kai išgirdau, kiek jie uždirba per vieną renginį, tokių sumų nebuvau girdėjęs. Kalbėjomės su jais ir atrodė, kad aš atėjau iš tvarto, o jie iš ponų namo“, – pasakojo kadaise muzikiniame realybės šou išgarsėjęs Algirdas Grudinskis-Grūdas.

„Tokių turų turėjome ne vieną ir teko patirti įdomių nuotykių. Važiuojant per miestelius ir kaimus, atvirkščiai nei didžiosiose Lietuvos arenose, nebūna apsaugos, kartais nebūna net tualetų ar persirengimo kambarių. Yra tekę persirenginėti šiltnamyje ar net laukuose. O praėjusią vasarą vienas gerbėjas sugebėjo sviesti vandens butelį Vudžiui į veidą, o man bandė smogti į veidą“, – apie tai, ko nemato žiūrovai, pasakojo Grūdas.

