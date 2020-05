„Eurovizijos“ gerbėjams – speciali programa

Gegužės 12 ir 14 d., kai turėjo vykti atšauktos „Eurovizijos“ konkurso pusfinaliai, LRT televizija parodys populiariausiam dainų konkursui skirtą specialiąją programą. Joje – įsimintiniausi pastarojo dešimtmečio „Eurovizijos“ dalyvių ir nugalėtojų pasirodymai, netikėtos istorijos ir kuriozai, nutikę scenoje ir už kulisų. Taip pat – įdomūs pokalbiai apie „Eurovizijos“ fenomeną su joje jau dalyvavusiais Lietuvos atlikėjais ir muzikos ekspertais. Kaip laimima „Eurovizija“, kas yra „eurovizinis formatas“ ir kodėl kartais triumfuoja visiškas „neformatas“? Kokia šio konkurso populiarumo paslaptis? Kokį poveikį konkurso rezultatams turi kaimyninių šalių santykiai ir politika?

„Eurovizijos“ finalo dieną, gegužės 16 d., LRT tiesiogiai iš Nyderlandų transliuos ceremoniją „Eurovision: Europe Shine a Light“, o prieš ją LRT televizija ir LRT radijas transliuos specialiai šiai progai tuščioje koncertų salėje nufilmuotą „The Roop“ koncertą „EuROOPvision“.

Jo metu skambės geriausios grupės dainos, bus rodomi jau archyviniais tapę kadrai, tarp jų – kaip Lietuva bei užsienio šalys mokėsi šokti „On Fire“ šokį, taip pat bus kalbinami Vakarų pasaulio muzikos kritikai, Lietuvos atstovams prognozavę aukštas pozicijas šių metų „Eurovizijos“ finale. Į gerbėjų klausimus koncerto metu atsakinės ir „The Roop“ grupės nariai, jos lyderis Vaidotas Valiukevičius. „EuROOPvision“ ves Gabrielė Martirosian.

Iš karto po „The Roop“ koncerto – renginio „Eurovision: Europe Shine a Light“ iš Nyderlandų tiesioginė transliacija. Specialiosios transliacijos metu išvysime visų šalių atstovų pasirodymų ištraukas. Žiūrovų laukia ir kelios staigmenos. Bendrai dainai susivienys visi šių metų „Eurovizijoje“ turėję pasirodyti dalyviai – jie atliks dainą „Love Shine a Light“, kurią 1997 metas „Eurovizijoje“ atliko jos nugalėtojai, grupė iš Jungtinės Karalystės „Katarina and the Waves“. Dar vieną dainą atliks virtualus „Eurovizijos“ gerbėjų iš įvairių šalių choras, dainuosiantis Johnny Logano dainą „What's Another Year“. Renginį Lietuvos žiūrovams komentuos populiariosios muzikos vyr. redaktorius Ramūnas Zilnys.

Šių metų „Eurovizijoje“ skambėti turėjusioms dainoms visą kitą savaitę ypatingą dėmesį skirs ir LRT radijas. Nuo pirmadienio iki penktadienio 15.05 val. radijo eteryje skambės specialus laidų ciklas „Eurovizijos“ savaitė“, kuriame visus šių metų kūrinius pristatys ir šių bei ankstesnių metų Lietuvos atstovus kalbins Darius Užkuraitis, Gerūta Griniūtė, Ramūnas Zilnys, Gabrielė Martirosian.

„Eurovizijoje“ turėjusių pasirodyti dalyvių dainas taip pat primins ir laida „Labas rytas, Lietuva“, eurovizinę savaitę transliuosianti šių metų pasirodymus.

Per visą populiaraus tarptautinio dainų konkurso rengimo istoriją tai yra pirmas kartas, kai „Eurovizija“ nevyks. 65-oji „Eurovizija“, kurioje planavo pasirodyti 41 šalies atstovai, buvo atšaukta dėl COVID-19 pandemijos.

Gegužės 12 d., antradienis

21.30 val. laida „Eurovizija. Istorijos, kurių negirdėjote“. LRT televizija.

Gegužės 14 d., ketvirtadienis

21.30 val. koncertas, „Eurovizijos“ konkurso nugalėtojų pasirodymai. LRT televizija.

Gegužės 16 d., šeštadienis

21.00 val. „The Roop“ koncertas „EuROOPvision“. LRT televizija, LRT radijas.

22.00 val. „Eurovision: Europe Shine a Light“. Tiesioginė transliacija iš Hilversiumo, Nyderlandų. Transliuos LRT televizija, LRT radijas.