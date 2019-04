Švedijos atstovas „Eurovizijoje“: sportas ir muzika turi daug bendro

Išmokė ištvermės

J.Lundvikas – buvęs sprinteris, Švedijoje laimėjęs aštuonis aukso medalius. Šiandien įspūdingą muzikinę karjerą padaręs dainininkas sako, kad sportas ir muzika yra kur kas labiau susiję, nei galime įsivaizduoti.

"Viskas priklauso nuo mąstysenos. Aš manau, kad norint būti geru sprinteriu, turi išmokti sunkaus darbo pamokas. Išmokau, kad jei tikrai sunkiai dirbi, gali pasiekti bet ką. Tai aš atsinešiau į savo muzikinę karjerą, nes šioje srityje dirbau ypač sunkai", – prisipažįsta J.Lundvikas.

Sportininko karjeros vyras atsisakė patyręs traumą. "2004 m., kai dalyvavau Švedijos čempionate, man lūžo ranka. Nuo tos dienos supratau, kad daugiau nebebėgsiu, nes tai – ne juokai. Muzika tapo mano gelbėtoja. Pradėjau rašyti dainas, tai tapo milžiniška mano gyvenimo dalimi", – atvirauja jis.

2016-ųjų Rio olimpinėms žaidynėms buvęs atletas sukūrė ir atliko dainą "All about the games" (liet. "Visa tai apie muziką"). "Man tai buvo labai svarbu… Man buvo didžiulė garbė", – ir šiandien susijaudinimo neslepia jis.

J.Lundvikas sukūrė ne tik daugybę kūrinių, kurie atnešė sėkmę kitiems atlikėjams, bet ir dainą, skirtą Švedijos princesės Viktorijos ir Danielio Westlingo vestuvėms. Tai buvo jaunikio dovana jaunajai.

"Kai kuriu dainą kokiam nors atlikėjui, noriu jį pažinti. Negaliu parašyti dainos tik tam, kad ją parašyčiau. Man reikia rašyti dainą, kuri turi istoriją. Kurdamas dainą Danieliui Westlingui ir mūsų princesei, išklausiau jų meilės istoriją, kaip jie susipažino, koks buvo jų pirmasis bučinys. Daug lengviau rašyti dainą, kuri nėra apie bet ką, bet apie juos. Tai kuriant dainas man yra labai svarbu", – sako jis.

Rungsis su savimi

"Eurovizijos" konkurse J.Lundvikas atliks dainą "Too late for love" (liet. "Jau per vėlu meilei"). Ir nors pavadinimas sako priešingai, jos autorius tiki, kad mylėti – niekada nevėlu.

"Paskaičius dainos pavadinimą iškyla klausimas: Ką jie turėjo minty, sugalvodami tokį pavadinimą? Man patinka pavadinimas, kuris prieštarauja tikrajai dainos prasmei. Tikrai tikiu, kad meilei niekada ne per vėlu. Ypač pasaulyje, kuriame gyvename šiandien, kur vyksta beprotiški politiniai įvykiai ir pučia beprotiški vėjai, manau, kaip niekada reikia daugiau žmogiškumo ir meilės. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl aš parašiau šią dainą", – dalijasi muzikantas.

Šią dainą jis dainuos kartu su gospelo atlikėjais. "Ši kultūra man – labai artima. Gospelo esmė yra dainavimas iš širdies gelmių. Gospelas suvienija žmones. Gospelas yra dainavimas su džiaugsmu. Tai yra būtent tie dalykai, kuriuos aš dariau net ir būdamas mažas berniukas, nes aš buvau laimingas. Noriu į "Euroviziją" nusivežti gospelą, nes iki šiol to niekas nedarė", – emocijų neslepia jis.

J.Lundvikas į "Euroviziją" patekti bandė ne kartą. Jis supranta, kodėl šis konkursas kasmet sulaukia didžiulio susidomėjimo. "Pirmiausiai, tai yra geriausia platforma pasaulyje, jei nori prasiveržti kaip atlikėjas. Švedijoje "Eurovizijos" finalą stebi daugiau nei 4 mln. žiūrovų. Tai milžiniškas langas kiekvienam pripažinimo siekiančiam atlikėjui. Manau, "Eurovizija" yra tokia ypatinga būtent dėl to, kad suburbia žmones. Muzika yra kalba, kurią supranta visi. "Eurovizija" vienija Europą kaip vieną šalį, nors mes esame skirtingų kultūrų, skirtingų seksualinių nuostatų", – požiūrį atskleidžia atlikėjas.

Paradoksalu, tačiau tam tikra prasme šių metų "Eurovizijoje" jis rungsis pats su savimi, nes sukūrė dainą, kurią konkurse atliks Jungtinės Karalystės (JK) atstovas. Į kausimą, kuri daina – JK ar Švedijos – yra geresnė, J.Lundvikas atsakė su šypsena: "Abi dainos yra puikios, bet manau, kad Švedijos daina yra geresnė."

"Eurovizijai" reikia daugiau laimę skleidžiančių dainų. Kai praėjusiais metais pirmą kartą bandžiau patekti į "Euroviziją", dalyvavau su balade "My turn" (liet. "Mano eilė"). Švedijos nacionalinėje atrankoje užėmiau trečią vietą. Supratau, kad turiu daryti kažką kitaip. Šių metų mano muzikinis pasirinkimas man tinka labiau", – įsitikinęs jis.

"Manau, kad Švedijos daina "Too late for love" yra viena iš stipriausių dainų konkurse. Bet aš žinau, kad pergalė nepriklauso nuo dainos – ji priklauso nuo to, kaip žmonės balsuos. Manau, kad ši daina šiemet turi daug šansų atsidurti tarp trijų geriausiųjų, bet kaip ir sakiau: niekada negali žinoti, kaip viskas susiklostys "Eurovizijoje", – svarstymais dalijasi atlikėjas.

Gyvenk ir leisk gyventi

J.Lundvikas sako, kad Lietuvos atstovo Jurijaus Veklenko daina "Run with the lions" jam patiko. "Klausau visų "Eurovizijos" dalyvių dainų, girdėjau Lietuvos dainą daug kartų. Tikrai manau, kad Jurijaus Veklenko daina yra puiki. Įdomu kaip balsuos žiuri, kaip balsuos Europa. Nes dienos pabaigoje paaiškėja, kad ne viskas priklauso nuo dainos – daugiau galios turi žiūrovų balsavimas. Bet tikrai linkiu jums didžiausios sėkmės", – sako jis.

"Neseniai buvau Londone, "Eurovizijos" vakarėlyje, bet jūsų atstovo nesutikau. Tikiuosi greitai su juo susitikti", – neslepia švedų numylėtinis.

Jo muzikos dievaičiai yra Steve'as Wonderis, Whitney Houston ir Michaelas Jacksonas. "Šiuo meta seku hitų topus, "Spotify" muziką. Kiekvieną savaitę šis topas keičiasi – taip pat keičiasi ir mano klausoma muzika. Man svarbu žinoti, kas šiuo metu populiaru, kaip dainų kūrėjui tai būtina", – neabejoja J.Lundvikas.

Kai Johnas nedainuoja ir neužsiima kūrybiniais darbais, daug laiko skiria fitneso treniruotėms. "Be to, aš esu ir dviejų vaikų tėtis – turiu dviejų sūnų Maiklą ir ketverių dukrą Naomi. Laisvą laiką skiriu savo šeimai ir draugams, mane tikrai galima vadinti šeimos žmogumi", – juokiasi jis.

Vos savaitės amžiaus Londone gimusį J.Lundviką 1983-iaisiais įsivaikino švedų pora. Iki kol jam sukako šešeri, šeima gyveno Anglijoje, vėliau persikraustė į Švediją. Savo biologinių tėvų niekada nematęs muzikantas tiki, kad gyvenime svarbiausia su kitais elgtis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi.

"Manau, tai ypatingai svarbu, ypač dabar, kai pasiekiau sėkmę. Bet aš esu tik žmogus ir kai mano sėkmė pasibaigs, nes jokia sėkmė nesitęsia amžinai, noriu, kad žmonės mane atpažintų kaip vyruką, kuris niekada nepasikeitė. Noriu būti toks koks buvau, koks esu. Aš savęs nematau kaip žvaigždės – matau save kaip žmogų", – sako jis.

"Kalbant apie svarbiausias man vertybes, frazė "gyvenk ir leisk gyventi" tinka labiausiai. Nesvarbu, kokia tavo odos spalva, nesvarbu, kokia tavo lytis, ar tu homoseksualus, ar tu heteroseksualus – visi yra lygūs. Manau būtent ši frazė nusako viską", – įsitikinęs J.Lundvikas, svajojantis apie pergalę "Eurovizijoje".