Iš Stano pasiūlymo kreiptis į psichologą sulaukęs Smoriginas: nematote, kaip smirdi jūsų kojinės

Tačiau baleto meistras Jurijus Smoriginas visiems atkirto, kad žmonės tiesiog švaisto pinigus vaikščiodami pas psichologus.

„Galėčiau Jurijui pasiūlyti kreiptis į psichologą“, – pridūrė Stano.

„Aš užaugau per save, tai jeigu būčiau kreipęsis į psichologus, jūs dabar matytumėte mane visą drebantį, nepasitikintį senuką, – atkirto jam J. Smoriginas. – Jūs savo bėdas kraunate žmogui, kuris tik ima eurus į kišenę. Aš galiu padėti šitam jaunimui, neikite pas tuos psichologus. Mano geriausi draugai yra mano vaikai, o kalamės stipriai. Man atrodo, jaunimas yra atidavęs gyvenimą technologijoms ir tai ne gyvenimas. Tie socialiniai tinklai yra kvailių langas – ten tiek visko vyksta, kad jie net nemato, kaip smirdi kojinės“.

„Tiek ištižėlių, kiek yra dabar, dar niekada nėra buvę“ – aštriai sako psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Jaunimas mūsuose gyvena it filme, kur tau yra virš 30-ies, bet vis dar jautiesi paaugliu. Tai yra gerovės valstybes pasekmė, tikina jis. Tačiau pakalbinti kai kurie žinomi Lietuvos žmonės atkerta – šie laikai jaunimui itin sudėtingi.

„Mūsų seneliai, tėvai gaudavo butą, gaudavo darbą, ir viskas – čia buvo gyvenimo lubos. O mes turim pamatyt visą pasaulį, būt milijonieriais, gyventi taip, kaip rodo amerikietiškuose filmuose, bet nėra taip viskas paprasta, kaip atrodo. Tai žmonės taip užsikelia savo kartelę gyvenimui, kad tada depresuoja, kai nepavyksta tikslai“, – sakė atlikėjas Linas Vaitkevičius.

Vis dėlto grupės „DAR“ narys Arvydas Martinėnas-Vudis mano, kad jaunimas per daug išlepęs. „Man atrodo, kad jie per jautrūs, neturi užsiimti kuo, neatranda savęs, tada prisigalvoja, slampinėja be veiklos, be darbo ir be aistros, reikia surast savo aistrą, kas tau patiktų daryt, dings ir depresijos, viskas“, – sako jis.

Kas čia darosi, kad be psichologo neretas – nė iš vietos? Ar jaunoji karta tikrai emociškai silpnesnė?

