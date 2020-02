Sakartvelo baletas „Sukhishvili“ pažėrė staigmenų: Lietuvoje surengs du pasirodymus

Daugybę gerbėjų mūsų šalyje turintis baletas pastaraisiais metais surengia pasirodymą sostinėje, o pernai spėjo aplankyti ir Šiaulius. Gera žinia – šiemet „Sukhishvili“ Lietuvoje taip pat surengs du išskirtinius pasirodymus – spalio 18 dieną baletas šoks Vilniuje, o spalio 19 dieną pirmą kartą pasirodys Palangoje.

Užburiantį šokio reginį sukuriantis „Sukhishvili“ Lietuvoje ypač vertinamas ne tik dėl didžiulio estetinio, amą atimančio šokėjų pasirodymo, bet ir dėl šokiais atspindimo istorinio gruzinų tautos pasakojimo, kuris yra suprantamas ir artimas lietuviams.

Anot trupės meno vadovės ir vienos iš šio baleto įkūrėjų anūkės Nino Sukhishvili, „nacionaliniai Sakartvelo šokiai yra išskirtiniai savo įvairove bei šokių judesių turtingumu. Kiekvienas jų turi savą pasakojimą bei atspindi sunkią Europos ir Azijos žemynų sankirtoje gyvenančių žmonių istoriją“.

Sakartvelo tautos palikimą puoselėjantis ir 75 metų sukaktį šiais metais švenčiantis šokėjų kolektyvas yra liaupsinamas visame pasaulyje. Iš 100 šokėjų susidedanti „Sukhishvili“ trupė jau aplankė per 100 pasaulio valstybių ir įspūdingais šokiais sužavėjo daugiau nei 90 milijonų žmonių. Ne veltui unikalūs „Sukhishvili“ pasirodymai svetur apibūdinami tokiais epitetais kaip „aštuntasis pasaulio stebuklas“, „scenos viesulas“ ir „Gruzijos magija“.

Tradiciniai kartvelų šokiai pasiekė dar didesnį populiarumą praėjusiais metais – po to, kai pasirodė švedų filmas „O tada mes šokome“ (angl. „And Then We Danced“). Šis filmas – tikra meilės istorija Sakartvelui, istoriniams šio krašto šokiams ir muzikai. Vos pasirodęs jis sužavėjo užsienio filmų festivalių žiūrovus ir net buvo nominuotas Švedijos geriausio užsienio filmo „Oskarui“ 2020 metų JAV kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimuose.

Gruzinių šokių gerbėjai sutinka, kad šimtamečių šokio tradicijų ir modernaus baleto sintezę demonstruojantis „Sukhishvili“ pasirodymas – išties amą atimanti pažintis su Sakartvelo kultūra. Pasirodymuose žemės traukos nepaisantys šokėjai ir jų skraidantys durklai, aistringas šokis ir kruopšti, išskirtinio fizinio pasirengimo reikalaujanti choreografija sukuria neįkainojamą ir didingą reginį.

Stebuklinę „Sukhishvili“ choreografiją papuošia nacionaliniai kartvelų kostiumai, o įspūdį dar labiau sustiprina baleto pasirodymuose skambanti gyva muzika. Kartu su nacionalinio baleto šokėjais į gastroles užsienio šalyje keliauja ir autentiškais tautos instrumentais grojantis orkestras. Anot „Sukhishvili“ artistų, trupės menas kaip didžiausia vertybė perduodama iš kartos į kartą, o šiuo metu balete gruzinų baleto pasaką kuria jau trečia Sukhishvili šeimos šokėjų ir muzikantų karta.

Nacionalinis Sakartvelo baletas „Sukhishvili“ į Lietuvą atvyksta jau ketvirtą kartą. Ankstesniais metais lietuvių ypač mylimo baleto pasirodymai būdavo visiškai išparduodami Vilniuje. Šiemet „Sukhishvili“ surengs net du pasirodymus mūsų šalyje – spalio 18 dieną baletas šoks sostinėje, koncertų salėje „Compensa“, o spalio 19 dieną pirmą kartą pasirodys Palangos koncertų salėje.