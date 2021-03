S. Malinauskas apie grasinimus ir įspūdingą uždarbį: pajamos pasiekė 30 tūkst. eurų per mėnesį

S. Malinausko narpliojamų temų sąrašas – be galo platus. Savo tyrimuose žurnalistas mini ir itin žinomus Lietuvos žmones.

„Aš pats dabar darau keletą epizodų apie tai, kokio masto korupcija yra Lietuvoje. Netrukus išleisiu video, kuriame vienas garsus politikas nešasi 4,5 litro dėžę viskio, kuriame yra sudėti 4 milijonai. Ir tai yra liudijimas, yra žmonės, kurie pasakoja, kurie tuos pinigus vežė. Tai yra tyrimai, kurie buvo atlikti ne tik Lietuvoje. Ir šie žmonės dabar yra valdžioje“, – šį antradienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Bus visko“ sakys S. Malinauskas.

Laidos metu vyras prabils ir apie pinigus. Nuo sumų, kokias uždirbo būdamas Vyriausybėje, iki to, kokie pinigai į jo sąskaitą įplaukia šiandien: „Mano pajamos pasiekė 30 tūkstančių per mėnesį, suskaičiuokime – per metus yra 360 tūkst. eurų. Tai yra didžiausia mano kada nors gyvenime turėta pinigų suma, ateinanti į mano sąskaitą. Aišku, yra mokesčiai ir kiti dalykai, bet per metus už tiek pinigų tu gali nusipirkti namą. Turiu būsto paskolą, kuri yra negrąžinta, vis dar važinėju su senu automobiliu. Suprantu, kad viskas yra laikina“.

S. Malinauskas laikomas daugiausia iš „Youtube“ uždirbančiu žmogumi. Tačiau 30 tūkst. eurų sumą jis mato tik mėnesio pradžioje. Vėliau ją paskirsto su juo dirbančiai komandai – nuo žurnalistų iki teisininkų. Laidos metu vyras prabils ir apie tai, kaip šie pinigai įplaukia į jo sąskaitą. Didžioji dauguma „Patreon“ platformoje jį remiančių žmonių kas mėnesį jam skiria po 3 arba 6 eurus savo pajamų. Vyras atviras: yra daug norinčių paremti kur kas didesnėmis sumomis bei jį sukompromituoti.

„Man buvo kažkada pasiūlyta perversti 10 tūkst. kaip paramą. Arba – 3 tūkst. eurų už susitikimą. Sako, turiu labai įdomią temą, aš jums iš karto pervesiu tris tūkstančius, susitikime. Tačiau aš gyvenime nesu paėmęs nei vieno cento. Puikiai suprantu, kad, jeigu tu padarytum tokią kvailystę, visam gyvenimui susigriautum sau reikalus, nes būtum šantažuojamas. Tačiau esu girdėjęs iš savo šaltinių, kad yra veikiama prieš mane. Ieškoma žmonių, kurie galėtų neva paliudyti, kad man buvo sumokėta kyšių. Suvoki, kaip žemai puolę gali būti kai kurie asmenys“, – sakė Malinauskas.