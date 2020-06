„The Rolling Stones“ grasina D. Trumpui teismu dėl grupės dainų naudojimo

Legendinė grupė „The Rolling Stones“ grasina imtis teisinių priemonių prieš Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) už tai, kad šis naudoja jų dainas per savo rinkimų kampaniją, nepaisydamas nurodymo to nebedaryti.

Sekmadienį išplatintame pareiškime grupė nurodė, kad jos teisininkų komanda bendradarbiauja su muzikos teisių organizacija BMI siekdama nutraukti grupės kūrinių naudojimą per D. Trumpo prezidentinę perrinkimo kampaniją.

„BMI „The Rolling Stones“ vardu D. Trumpo rinkimų kampaniją informavo, kad grupės dainų naudojimas be leidimo yra licencijavimo susitarimo pažeidimas, – nurodė grupė. – Jeigu Donaldas Trumpas ignoruos reikalavimą nebenaudoti dainų ir toliau tai darys, tuomet jis sulauks ieškinio dėl draudimo pažeidimo ir nelicencijuoto muzikos naudojimo.“

„The Rolling Stones“ dėl savo kūrinių naudojimo skundėsi ir per D. Trumpo 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampaniją, kurios metu dažnai būdavo grojama klasikinė „The Rolling Stones“ 1969 metų daina „You Can’t Always Get What You Want“.

Šis kūrinys taip pat buvo grojamas ir per neseniai įvykusi D. Trumpo rinkimų kampanijos mitingą Oklahomos Talsos mieste.

Kiti muzikantai taip pat anksčiau skundėsi dėl to, kad jų kūriniai yra grojami per D. Trumpo renginius. Velionio roko muzikanto Tomo Petty (Tomo Pečio) šeima taip pat išsiuntė nurodymą nenaudoti jo kūrinių po to, kai jo daina „I Won't Back Down“ buvo panaudota Talsoje.