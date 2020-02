Rio de Žaneire – sambos karnavaliniai pasirodymai

Matyt todėl garsi Rio „Prakartėlės“ sambos mokykla sukūrė įspūdingo dydžio platformą su juoduoju Kristumi taip nedviprasmiškai išreikšdama eilinių brazilų kančias. Kitos mokyklos pagal sambos ritmus rideno milžinišką Pinokį su melagio nosimi, o jo priešakyje raitėsi dešiniųjų valdžios vadovas prezidentas Žairas Bolsonaras.

"Tai ne protestas prieš politiką, bet prieš politikus, kurie melavo, kad būtų išrinkti, kaip tai darė Bolsonaras. Manau San Klimente šįmet parodys viską, kad pademonstruotų jog karnavalas atspindi tą Brazilijos pusę, kuri geresnė, nei politikai ir pats prezidentas", - sakė „Sao Clemente“ sambos mokyklos narys, istorikas Marcio Tavaresas.

Brazilai dabar tikrai smarkiai susiskaldę. Dešiniųjų ir prezidento rėmėjai patenkinti, kad nusikalstamumas mažėja, o ekonomika atsigauna. Favelų gyventojai piktinasi, kad policija jų gatvėse šaudo be ceremonijų ir aukų gerokai padaugėjo. Be to Rio meras - garsus evangelikas - dabar įgijo idėjinį bendražygį prezidento pavidalu. Dešinioji šalies valdžia vis garsiau piktinasi jų manymu nederamu elgesiu per karnavalą, o, svarbiausia, ji apkarpė sambos mokyklų finansavimą.

"Esu labai laiminga, nepaisant visų problemų ir bėdų, ištikusių sambos mokyklas. Parodėme, kad sambos gerbėjai gali padaryti viską, kas tik įmanoma, kad samba nemirtų, kad liktų amžinai. Perdirbome tai, kas liko nuo ankstesnių karnavalų, panaudojome pigesnių medžiagų, bet karnavalai bus rengiami, kad ir kas nutiktų", - pasakojo karnavalo dalyvė, anglų kalbos mokytoja Tainara Matias da Silva.

Bėdų būsimiems Rio ir kitų Brazilijos miestų karnavalams gali pridaryti ir galima viruso pandemija, bet tai sukeltų problemų kitų metų karnavalams.

"Man karnavalas – tai viskas: mūsų kultūra, mūsų šaknys, tai, ką atsinešėme iš protėvių", - teigė „Estacio da Sa“ sambos mokyklos direktorius Sinclairas Vazas.

Po pelenų trečiadienio speciali komisija kelias dienas skaičiuos sambadrome pasirodžiusių kolektyvų balus. Jie vertinami pagal 10 kategorijų – nuo platformų grožio iki šokių, dainų ir būgnų garso kokybės. Tik tada paaiškės šių metų Rio sambos mokykla – karnavalo nugalėtoja.