Princas Harry įrašė dainą su Jonu Bon Joviu

Kompozicija „Unbroken“ („Nepalaužiamas“) buvo įrašyta Londone, studijoje „Abbey Road“, kur savo hitus kūrė tokios legendinės britų grupės kaip „The Beatles“, „Pink Floyd“, „Oasis“. Pasak laikraščio „The Daily Mirror“, įrašyti dainą padėjo ir Jungtinės Karalystės karo veteranų choras.

Tikimasi, kad „Unbroken“ taps savotišku Nenugalėtųjų žaidynių (Invictus Games) himnu. Šiame sporto renginyje dalyvauja neįgaliais tapę buvę kariškiai. Šįmet žaidynės vyks Nyderlanduose, Hagoje.

Nenugalėtųjų žaidynės nuo 2014 metų rengiamos įvairiose šalyse princo Harry`io iniciatyva. Jų dalyviai turi atstovauti šalims – Didžiosios Britanijos sąjungininkėms.

Grupė „Bon Jovi“ buvo įkurta 1983 metais Naujojo Džersio valstijoje. Jos diskografiją sudaro 14 studijinių albumų, iš kurių paskutinis – „This House Is Not for Sale“ – pasirodė 2016 metais. 2018 metais grupė buvo priimta į Rokenrolo šlovės muziejų.