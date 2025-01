Prieš antrąją „Eurovizijos“ atrankos laidą – pokyčiai dalyvių sąraše

Prieš filmavimą atlikėja Austėja Lukaitė pranešė, kad susirgo gripu ir pasirodyti negalės. Jos vietos niekas neužims, todėl antrame pusfinalyje dėl kelialapio į nacionalinės „Eurovizijos“ finalą varžysis 8 atlikėjai ir grupės.



2 iš jų keliaus į vasario 15 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantį didįjį finalą – jau aišku, kad čia pasirodys atlikėjas Anyanya su kūriniu „Running Out of Time“ ir Justė Baradulinaitė su daina „Tired“.



Be šio pusfinalio, muzikos gerbėjų dar lauks 3 nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos. Iš viso finale kovos 10 dalyvių.



Didžioji „Eurovizija“ gegužės 13–17 d. vyks Bazelyje, Šveicarijoje. Čia pasirodys dalyviai iš 38 šalių.