Prancūzų kino legenda Bardot vėl gydoma ligoninėje

„Ponia Bardot sveiksta ir jaučiasi gerai. Galiu jus patikinti“, – trečiadienį agentūrai „dpa“ sakė atstovas. Kelios žiniasklaidos priemonės prieš tai pranešė, kad 91-erių B. Bardot vėl paguldyta į ligoninę. Priežastis nebuvo nurodyta.
B. Bardot jau spalį buvo gydoma ligoninėje. Tada jai, anot jos artimųjų, buvo atlikta nedidelė chirurginė operacija, kuri praėjo sėkmingai.
Sukūrusi vaidmenis tokiuose filmuose, kaip „Ir Dievas sukūrė moterį“, „Panieka“ ar „Plucking the Daisy“, B. Bardot šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose tapo viena žinomiausių savo laikmečio kino žvaigždžių ir sekso simbolių. Aštuntajame dešimtmetyje B. Bardot baigė savo kino karjerą ir aistringai atsidavė gyvūnu apsaugai.
Šiandien ji gyvena Sen Tropeze Pietų Prancūzijoje.
