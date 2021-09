Popžvaigždės per pasaulinius koncertus agituos už kovą su klimato kaita ir COVID-19

Londone, Lagose, Rio de Žaneire, Sidnėjuje, Mumbajuje ir kitose pasaulio vietose numatyti koncertai, kurie bus transliuojami tiesiogiai, sutampa su šia savaite vykstančia Jungtinių Tautų Generaline Asamblėja.

Renginyje dalyvausiančios žvaigždės taip pat ragins imtis veiksmų kitą mėnesį vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime ir lapkritį numatytoje Klimato kaitos konferencijoje (COP26).

Niujorko centriniame parke kartu su B. Eilish, grupe „Coldplay“ ir Jennifer Lopez (Dženifer Lopes) ant scenos taip pat pasirodys britų princas Harry (Haris) ir Meghan Markle (Megan Markl).

Los Andžele vyksiančio koncerto žiūrovai išvys Stevie Wonderį (Stivį Vonderį), o Edas Sheeranas (Edas Širanas) dainuos per koncertą Paryžiuje, kur taip pat pasirodys E. Johnas, „Black Eyed Peas“ ir Stormzy (Stormzi).

Renginio metu bus transliuojami ir iš anksto įrašyti žvaigždžių pasirodymai: BTS – Pietų Korėjoje, DJ Alok – Rio de Žaneire, Kylie Minogue (Kaili Minoug) – Londone ir Andrea Bocellio (Andrėjo Bočelio) – Toskanoje.

„Šešiuose žemynuose artistai padės mobilizuoti piliečius, reikalaujant, kad vyriausybės, stambios korporacijos ir filantropai dirbtų kartu, siekiant apsaugoti planetą ir įveikti skurdą“, – rašoma nevyriausybinės organizacijos „Global Citizen“ pranešime.

Ten pat nurodoma, kad pagrindinis dėmesys skiriamas „labiausiai neatidėliotinoms, tarpusavyje susijusioms grėsmėms, turinčioms didžiausių pasekmių nepasiturintiems žmonėms – klimato kaita, teisingas skiepų paskirstymas ir badas“.

Daugybė kitų atlikėjų bei grupių, tarp jų „Metallica“ ir „The Weeknd“, taip pat sutiko paremti iniciatyvą – arba per gyvus koncertus, arba per filmuotus pasirodymus.

„Global Citizen“ ragina skubiai pasodinti milijardą medžių, pristatyti skurdžiausioms šalims milijardą vakcinų, taip pat parūpinti maisto 41 mln. ant bado slenksčio atsidūrusių žmonių.

Ši organizacija yra prisidėjusi ir prie kitų garsių labdaros renginių, skaitant koncertą už skiepijimąsi „Vax Live: The Concert To Reunite The World“, anksčiau šiais metais vykusį Los Andžele.

Jame dalyvavo muzikantai, aktoriai, pasaulio lyderiai, įžymybės ir net pats popiežius. Jie vieningai ragino užtikrinti spartesnį ir teisingesnį skiepijimą nuo koronaviruso visame pasaulyje.

„Global Citizen“ prisistato kaip judėjimas, siekiantis iki 2030 metų panaikinti visišką skurdą pasaulyje.

Savo mobiliosios programėlės turėtojus judėjimas skatina bilietais į koncertus, ragindamas juos daryti spaudimą vyriausybėms sprendžiant tvarumo ir lygybės klausimus.

Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) išreiškė paramą šiai kampanijai. Jo pareiškime pažymima: „Dabar susiduriame su dvejopa pandemija – turinčiųjų ir neturinčiųjų.“

„Negalime nepaisyti šios didžiulės nelygybės ar prarasti budrumo“, – pabrėžė PSO vadovas.