Populiarioji britų muzikos žvaigždė K. Melua atvyko į Lietuvą

Liepos 18d. K. Melua surengs ypatingą koncertą viduramžius menančioje Trakų pilyje. Išskirtinėje aplinkoje vyksiančiame koncerte atlikėja pristatys savo geriausių dainų albumą „Ultimate Collection“. Gerbėjai išgirs visus didžiausius dainininkės hitus: „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“, „Piece By Piece“, „If You Were a Sailboat“, „I Cried For You“, „The Flood“, „I‘d Love To Kill You“ ir daugelį kitų. Neabejojama, kad nuostabiai švelnaus balso K. Melua pasirodymas Trakų pilyje taps vienu iš romantiškiausių šių metų koncertų.

Gruzijoje gimusi K. Melua, karjerą pradėjo 2002 m., kai niekas net neįtarė, kad jau greitai jaunoji atlikėja taps daugiausiai įrašų planetoje parduodančia britų dainininke. Didžiulę sėkmę pelnė visi septyni iki šios dienos išleisti K. Melua studijiniai albumai, kurie milijonams klausytojų įsiminė dėl užburiančio nuoširdumo dainų.

Vos pradėjusi karjerą, K. Melua labai greitai tapo tikra žvaigžde, rengiančia grandiozinius koncertinius turus, pelnanti visus įmanomus muzikos apdovanojimus, grojanti su legendine roko grupe „Queen“, pietaujanti Bekingemo rūmuose su pačia karaliene ir net rengianti oficialiu pasaulio rekordu tapusius koncertus Šiaurės jūros dugne.

Per savo karjerą Katie Melua pardavė daugiau nei 11 mln. albumų ir yra pelnytai vadinama viena talentingiausių jaunų dainininkių ir dainų autorių pasaulyje. Kitų metų vasarą Trakų pilyje vyksiančiame koncerte Katie Melua pristatys geriausių savo dainų kolekciją – dvigubą albumą „Ultimate Collection“.

Neseniai išleistame rinkinyje yra ne tik patys didžiausi atlikėjos hitai, bet ir dvi naujos dainos: „Bridge Over Troubled Water“ ir „Diamonds Are Forever“. „Nekantriai laukiu akimirkos, kada galėsiu šias dainas atlikti scenoje“, – sako K. Melua.