Po nesutarimų dėl Izraelio pakeistos „Eurovizijos“ balsavimo taisyklės

Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskelbė, kad iki kito konkurso, kuris vyks Vienoje kitų metų gegužę, įgyvendins keletą balsavimo taisyklių pakeitimų, įskaitant perpus mažesnį balsų, kuriuos gali atiduoti vienas visuomenės narys, skaičių.
EBU taip pat sakė, kad nustatys griežtesnius reklamos limitus, siekdama apriboti trečiųjų šalių, įskaitant vyriausybių remiamas kampanijas, įtaką, ir dės daugiau pastangų, kad „nustatytų koordinuotą ar nesąžiningą balsavimo veiklą ir užkirstų jai kelią“.
Pranešimas paskelbtas po to, kai kelios šalys, įskaitant Ispaniją, Airiją ir Nyderlandus, pagrasino pasitraukti iš 2026 metų konkurso, jei Izraeliui vėl bus leista dalyvauti.
Kitos šalys taip pat sakė svarstančios galimybę boikotuoti konkursą dėl padėties Gazos Ruože.
Pagrįsdamas savo sprendimą Nyderlandų transliuotojas AVROTROS pabrėžė, kad Izraelis Gazos Ruože „rimtai pažeidžia spaudos laisvę“.
Jis taip pat apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi (...) per praėjusį dainų konkursą“, kuriame ši šalis užėmė antrąją vietą, dedant lobistines pastangas, kad užsienio visuomenės balsuotų už ją.
„Išklausėme ir ėmėmės veiksmų“, – pranešime sakė EBU „Eurovizijos“ dainų konkurso direktorius Martinas Greenas (Martinas Grinas).
„Imamės aiškių ir ryžtingų veiksmų, kad konkursas ir toliau išliktų muzikos ir vienybės šventė. Konkursas turi išlikti neutrali erdvė ir neturi būti instrumentalizuojamas“, – teigė jis.
Balsavimas dėl Izraelio dalyvavimo?
Tarp paskelbtų pakeitimų – balsų, kuriuos gali pateikti vienas visuomenės narys, skaičiaus sumažinimas.
„Eurovizijos“ finale dalyvaujantys kūriniai gauna du vienodą svorį turinčius balų rinkinius iš visų kitų šalių dalyvių: vieną skiria profesionali vertinimo komisija, kitą – žiūrovai, balsuojantys telefonu, trumpąja žinute arba internetu.
Iki šiol vienu mokėjimo būdu buvo leidžiama balsuoti iki 20 kartų, tačiau nuo šiol šis skaičius bus sumažintas iki 10, pranešė EBU.
Sprendimas buvo priimtas po to, kai per pastaruosius du konkursus Izraelio atstovai sulaukė mažai profesionalų žiuri palaikymo, bet daug žiūrovų balsų.
Iš pradžių buvo planuojama, kad EBU nariai šį mėnesį balsuos, ar Izraeliui bus leista dalyvauti Vienoje, tačiau po to, kai Gazos Ruože buvo sudarytos trapios paliaubos, organizacija pareiškė, kad šį klausimą svarstys gruodžio mėnesį vyksiančioje generalinėje asamblėjoje.
Penktadienį EBU sakė, kad jos nariai pirmiausia apsvarstys, ar dėl jos naujų priemonių išvis reikalingas toks balsavimas.
„Labai tikimės, kad priemonių paketas užtikrins narius, jog ėmėmės ryžtingų veiksmų, kad apsaugotume dainų konkurso neutralumą ir nešališkumą ateityje“, – AFP sakė atstovas spaudai Dave'as Goodmanas (Deivas Gudmanas).
„Tik tuo atveju, jei jie manys, kad naujųjų priemonių nepakanka, bus balsuojama dėl dalyvavimo“, – teigė jis.
EBU pareiškė, kad „visas kitų metų konkurse dalyvausiančių transliuotojų sąrašas tuomet bus paskelbtas iki Kalėdų“.
