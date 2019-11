A. Pilvelytė ir V. Iljinaitė tęsia bendrą muzikinę kelionę: dainos suskambės naujai

Dviejų skirtingų kartų meninis skonis ir patirtis susijungė į galingą energiją, kuri įgalino naujai suskambėti gerai žinomas visame pasaulyje dainas, kurias galėsite išgirsti artėjančiuose koncertuose gruodžio 5-6 dienomis.

Apie šiuos išskirtinius koncertus ir pasiruošimą pasakoja A. Pilvelytė (A. P.) ir V. Iljinaitė (V. I.).

– Aiste, jūs ir V. Iljinaitė esate skirtingų kartų ir žanrų dainininkės, kodėl nusprendėte kartu pasirodyti koncertinėje scenoje?

A. P.: po sėkmingo pasirodymo TV projekte nusprendėme kartu toliau dainuoti, mūsų balsai gražiai skamba duete, Lietuvos žmonės mus labai palaiko, todėl norime ir toliau dalytis šiuo gėriu su ištikima publika

– Naujasis muzikinis projektas vadinasi „Nuo roko iki baroko“, papasakokite kodėl pasirinkote tokį pavadinimą?

A. P.: mūsų repertuaras yra labai įvairus žanro prasme, labai spalvingas ir platus, todėl ir kilo mintis mūsų naująjį projektą pavadinti „Nuo roko iki baroko“.

V. I.: iš tikrųjų su Aiste mes apjungiame savo muzikinius pasaulius, kur galima atrasti įvairiausių žanrų muzikos. Šiame projekte susijungia ne tik dvi kartos, bet ir du meniniai pasauliai, būtent dėl šių pasaulių sintezės labiausiai ir tiko pavadinimas „Nuo roko iki baroko“.

– Su kokiais iššūkiais teko susidurti ruošiant šį projektą gyvam pasirodymui koncertinėje scenoje?

V. I.: abi galime teigti, jog ypatingai didelių iššūkių nebuvo, kadangi tiek aš, tiek Aistė turime didelę sceninę patirtį. Patirtis ir profesionalumas leidžia stabiliau jaustis, kadangi aš dirbu ir studijuoju Londone, Aistė gyvena Lietuvoje, tai taip tarptautiškai ir pasiruošėme koncertams, kūrybinis procesas vyko tūkstančių kilometrų atstumu.

– Aiste, ar šiuo metu aktyviai dirbate ir kuriate naujas dainas? Ar koncertų metu bus galima išgirsti ir Jūsų kūrybos dainų?

A. P.: tikrai taip, šiuo metu vyksta intensyvus pasiruošimas, planuoju dar šiais metais išleisti solinę dainą, ateityje, manau, galėsite išgirsti ir mus abi dainuojant ją, manau, kad leisime su Valerija sau pasireikšti. Mes gyvename muzika, todėl netolimoje ateityje tikrai dar išgirsite gražių mūsų kūrybos dainų.

– Valerija, ne paslaptis jog gyvenate Londone, ar pajautėte skirtumą tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės žiūrovų?

V. I.: taip, pagaliau mano svajonė išsipildė ir studijuoju Londone operinį dainavimą. Iš tikrųjų man kiekvienas išėjimas į sceną yra labai svarbus ir tam ruošiuosi atsakingai, nepaisant kokioje šalyje koncertuoju. Žinoma, pastebiu, jog žiūrovai turi skirtingą skonį, manieras.

– Ko gali žiūrovai tikėtis atėję į Jūsų koncertus?

A. P.: žiūrovai išgirs mūsų su Valerija paruoštą ypatingą programą, scenoje naujai suskambės dainos „Je Suis malade“, „O mio babbino carro”, „Never enough“, Bohemian rhapsody“, „Paukščiai“, „Meilės netylėk“, I‘m like a wolf“, „Run with the lions“ ir daugelis kitų, kurios neabejotinai sužavės geros muzikos pasiilgusią publiką.

V. I.: menas man yra viskas, todėl žiūrovai gali tikėtis nuoširdaus, tikro, kokybiško koncerto. Tai bus muzikinė kelionė per įvairias epochas ir žanrus. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad kartu pasirodys puikūs instrumentalistai – gitaristas Žygimantas Kepenis, klavišininkas Edgar Sabilo, smuikininkė Justina Juodytė, o Šiauliuose kartu dainuos kamerinis choras „Polifonija“. Mums su Aiste šie koncertai yra labai svarbūs ir brangūs, paminėsime savo bendradarbiavimo metines, paskleisime mylimą muziką. Žiūrovams pažadame daug gerų emocijų.

V. Iljinaitės ir A. Pilvelytės koncertai vyks:

gruodžio 5 d. 18 val. Šiauliuose, kamerinėje salėje „Polifonija“;

gruodžio 6 d. 19 val. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje.