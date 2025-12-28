PETA įkūrėja pagerbė „gyvūnų angelą“ – velionę prancūzų aktorę Brigitte Bardot

„Nuo jos išgelbėtų balandžių Sen Tropeze iki mylimų šunų – PETA pasiges Brigittos, gyvūnų angelo, kovojusio už juos, be kita ko, ir teisme, kad juos visus apgintų“, – sakoma PETA įkūrėjos, turinčios JAV ir JK pilietybę, Ingrid Newkirk pareiškime.
„Kartą ji pasakė, kad tik gindama gyvūnus ji iš tiesų pražydo, todėl raginame visuomenę pagerbti jos atminimą ir padaryti šiandien ką nors gero gyvūnams, kad jos pasėtos sėklos ir toliau žydėtų“, – sakė PETA įkūrėja.
1973 m., daugelį metų buvusi didžiule Prancūzijos žvaigžde, B. Bardot metė aktorystę ir pasitraukė į savo namus Rivjeros kurorte Sen Tropeze, kur pasišventė kovai už gyvūnus.
1986 m. ji įsteigė Brigitte Bardot fondą, skirtą gyvūnų apsaugai. Ji kovojo už ruoniukus ir drambliukus, ragino panaikinti ritualinį gyvūnų aukojimą ir uždaryti arklių skerdyklas.
2001 m. PETA skyrė B. Bardot humanitarinį apdovanojimą. Ji prisidėjo prie kelių organizacijos kampanijų, įskaitant 2013 m. vykdytą kampaniją, kuria buvo siekiama, kad prabangi JK universalinė parduotuvė „Fortnum & Mason“ nustotų prekiauti žąsų kepenėlių paštetu.
Naujausi komentarai