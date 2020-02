„Patruliai“ pradėjo turą per Lietuvą: klausytojų daugiau nei bet kada

„ Gera pradžia – pusė darbo“, – tokią šviesios perspektyvos frazę šeštadienio vakarą „Patruliai“ prisiminė Kėdainiuose: pilnutėlėje koncertų salėje jie pradėjo savo turą per Lietuvą, kuriame pristatys naujausią albumą „Pasaulis visas šalia“. Ką tik viešai nuskambėjo ir naujausia „Patrulių“ daina „Vakaro žvaigždė“, skiriama mylimoms moterims.

„Šia daina grįžtame prie „Patrulių“ šaknų: pati geriausia nuotaika, didelė šventė ir daug meilės, – šypsosi Algirdas Radzevičius. – Ir mano, ir kolegos Juozo Butnoriaus moterys – Milisandra ir Gražina – visuomet yra tos bendražygės, kurioms parodome savo naujausias dainas. „Vakaro žvaigždę“ jos taip pat išgirdo pačios pirmosios. Tai – absoliutus moterų himnas, kuriam tekstą parašė Deivydas Zvonkus, o muziką – Marius Matulevičius.“

Algirdo nuomone, ši daina puikiai tinka ir vasario 14-ai, ir kovo 8-ai. Be abejonės, ji skambės per damų jubiliejus ir kitas šventes. „O galbūt ir kasdien, be jokių progų, vyrai turėtų leisti šią dainą savo mylimoms ir gerbiamoms moterims?“ – svarsto A. Radzevičius.

Visas gero šlagerio formules išpildantis kūrinys būtinai skambės „Patrulių“ turo „Beprotišku tempu“ koncertuose, kurie pavydėtinai greitai uždarinėja bilietų kasų langelius ir kabina ant jų lenteles „Išparduota“. Nors tik pernai „Patruliai“ apvažiavo Lietuvą su savo jubiliejiniu turu, pilnutėlės salės rodo, kad publikai reikia jų nuoširdžios kūrybos ir skleidžiamos geros nuotaikos.

Ture su „Patruliais“ – ir gyvos muzikos grupė. Visu sąstatu jie įsiamžino smagioje fotosesijoje, kurią surengė Akmenės „kanjonuose“.

„Ant scenos dabar stovime šešiese. Tai – vienareikšmiai yra gyvo garso koncertai, su kuriais per du mėnesius aplankysime 20 miestų. Artimiausi koncertai – vasario 6 d. Plungėje ir vasario 7-ąją Radviliškyje. Taip pat pasirodysime Kaune, Marijampolėje, Gargžduose, Utenoje, Šiauliuose, Druskininkuose ir taip toliau“, – pasakojo J. Butnorius.

Beprotiškas tempas tęsis iki balandžio 3-iosios: finalinis „Patrulių“ koncertas tądien įvyks Šilutėje. Programoje – publikos pamėgtos dainos, tokios kaip Stasio Povilaičio „Vyšnių sodų“ naujoji versija ir kiti kūriniai, sugulę į 7-ąjį „Patrulių“ albumą „Pasaulis visai šalia“. To paties pavadinimo titulinė daina jau irgi pasiekė muzikos platformas ir vien „Youtube“ per trumpą laiką surinko solidų perklausų skaičių.