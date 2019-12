Paskelbti „Auksinių gaublių“ apdovanojimų nominantai

Geriausiu draminiu filmu pretenduoja tapti penkios juostos: „1917“, „Airis“ (The Irishman), „Džokeris“ (Joker), „The Two Popes“ ir „Marriage Story“.

Geriausiu miuziklu arba komedija pretenduoja tapti filmai „Dolemite Is My Name“, „Ištraukti peiliai“ (Knives Out), „Jojo Rabbit“, „Vieną kartą Holivude“ (Once Upon a Time…in Hollywood) ir „Rocketman“.

Geriausio režisieriaus kategorijoje nominuoti penki režisieriai, tai Pietų Korėjos kino režisierius ir scenaristas Bong Joon-ho, britų režisierius Samas Mendesas, įtempto siužeto trilerį „Džokerį“ režisavęs Toddas Phillipsas, juostos „Airis“ režisierius Martinas Scorsese ir filmo „Vieną kartą Holivude“ režisierius Quentinas Tarantinas.

Geriausiu draminio filmo aktoriumi gali tapti aktoriai Adamas Driveris, Džokerį įkūnijęs aktorius Joaquinas Phoenixas, filme „Skausmas ir šlovė“ (Pain and Glory) suvaidinęs Antonio Banderasas, anglų aktorius Christianas Bale'as ir aktorius Jonathanas Pryce'as.

Tuo metu geriausios draminio filmo aktorės kategorijoje nominuotos penkios aktorės: Renée Zellweger, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan ir Charlize Theron.

Geriausiu miuziklo ar komedijos aktoriumi nominuoti: Danielis Craigas, Romanas Griffinas Davisas, Leonardas DiCaprio, Taronas Egertonas ir Eddie'is Murphy'is. Geriausia miuziklo ar komedijos aktore pretenduoja tapti aktorė, žinoma kaip Awkwafina, iš Kubos kilusi aktorė Ana de Armas, Cate Blanchett, Beanie Feldstein ir Emma Thompson.

Geriausiu filmu užsienio kalba gali tapti „Parazitas“ (Parasite), „The Farewell“, „Portrait of a Lady on Fire“, „Les Misérables“ ir „Skausmas ir šlovė“.

Daugiausiai nominacijų – šešias – pelnė filmas „Marriage Story“, po penkias nominacijos gavo „Airis“ ir „Vieną kartą Holivude“.

„Auksinių gaublių“ apdovanojimuose įvertinamos ir TV laidos, serialai. Daugiausiai apdovanojimų pretenduoja susižerti serialai „Karūna“ (The Crown), „Černobylis“ (Chernobyl) ir „Neįtikėtina“ (Unbelievable).