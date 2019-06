Pamatykite: naujas J. Nainio ir Jazzu klipas skinasi kelią į užsienio televizijas

Šią savaitę didžiausia Lenkijos televizija „Polsat TV“ pradėjo rodyti Jono Nainio ir Jazzu dainos „I Should Have Known“ vaizdo klipą.

Naujasis klipas šiuo metu kasdien yra transliuojamas po keturis kartus ir ateityje turi visas galimybes tapti vienu iš populiariausių šios vasaros vaizdo klipų Lenkijoje.

Naująjį vaizdo klipą transliuoti panoro ir kitų Europos šalių televizijos – jis jau atiduotas ir pagrindiniams televizijos kanalams Didžiojoje Britanijoje.

„Mintis nufilmuoti vaizdo klipą gimė spontaniškai. Turėjome vos porą dienų, per kurias reikėjo spėti atlikti visus reikalingus darbus, – sako Jonas Nainys. – Klipo idėja paprasta – norėjome perteikti pagrindinę dainos mintį ir nuotaiką nekurdami sudėtingų scenarijų. Atrodo, kad rezultatas patiko ne tik mums“.

Priminsime, kad dainos „I Should Have Known“ pasaulinė premjera įvyko populiariausios Lenkijos radijo stoties „RMF FM“ eteryje. Pristatymui buvo skirtas ypatingas dėmesys, nes talentingų lietuvių tandemo ankstesnis darbas – kūrinys „Keep It To Myself“ ilgą laiką karaliavo klausomiausios lenkų radijo stoties hitų sąrašo viršūnėje.

Didelės sėkmės sulaukusi daina „YouTube“ kanale surinko net 11 milijonų perklausų, be to, ją įvertino didžiausia pasaulyje įrašų kompanija „Universal Music“, įtraukusi kūrinį į specialų rinkinį.

Nuo šiandien naująjį Jovani ir Jazzu klipą „I Should Have Known“ jau gali matyti ir mūsų šalies melomanai.