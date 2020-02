Pamatykite: įspūdingas roko grupės „KISS“ šou „America's Got Talent“ finale

Birželio 29 d. pirmą ir paskutinį kartą Lietuvoje koncertuosianti legendinė roko grupė „KISS“ surengė ypatingą šou talentų konkurso „America's Got Talent: The Champions“ finale. Rokeriai scenoje pasirodė pirmieji ir pradėjo tiesiogiai transliuotą šou, atlikę vieną geriausiai žinomų savo hitų „Rock And Roll All Nite“.