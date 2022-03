Oligarcho R. Abramovičiaus vaikams – prabangaus gyvenimo pabaiga: po sankcijų atėjo sunkūs laikai

Tačiau pasikeitusi situacija ir sugadinta tėvo reputacija neabejotinai palies ir septynis jo vaikus, gyvenančius kelių milijonų svarų sterlingų vertės namuose ir prabangiai atostogaujančius.

Žinomiausia milijardieriaus duktė – 27 metų gražuolė Sofija. Ji bičiuliaujasi su tokiomis garsenybėmis kaip Beckhamai ar Ramsay‘iai. Sofija yra trečioji iš trijų vaikų, gimusių antrojoje R. Abramovičiaus santuokoje su buvusia stiuardese Irina. Sofijos sesuo – JAV gyvenanti trisdešimtmetė Anna, baigusi filosofijos studijas. Kiti milijardieriaus vaikai – 28 metų verslininkas Arkadijus, 21 metų Arina ir 19 metų viešumo vengiantis Ilja.

Be to, A. Abramovičius turi du vaikus nuo savo trečiosios žmonos, Dashos Zhukovos – dvylikametį sūnų Aaroną bei aštuonmetę dukterį Leah Lou. Jie su savo motina gyvena Niujorke.

Sofijos „Instagram“ – pilnas nuotraukų iš atostogų Ibisoje, Maldyvų ir Šv. Bartolomėjaus salos, kur R. Abramovičiui priklauso 28 hektarų ploto rezidencija. Yra nuotraukų ir iš jos pasirengimo jojimo varžyboms – 2014 metais ji atstovavo Rusijai Londono olimpinėse žaidynėse.

Mergina laiką leidžia ir Londone – ten yra šeimai priklausanti rezidencija. Ji Irinai atiteko po skyrybų (kartu su 150 mln. svarų grynaisiais).

Bendramoksliai anksčiau yra pažymėję, kad Sofija ir jos broliai bei seserys niekur neina be asmens sargybinių – taip elgtis nurodęs jų tėvas.

„Chelsea“ futbolo klubo savininkas R. Abramovičius, kurio turtas vertinamas 9 mlrd. svarų, taip yra 150 mln. svarų kainuojančio nekilnojamojo turto Kensingtone savininkas. Jam taip pat priklauso ir daugiau nei 1,2 mlrd. dolerių vertės jachtos, privatūs lėktuvai, sraigtasparniai, superautomobiliai.

Tačiau dėl naujų sankcijų Jungtinėje Karalystėje įšaldomas R. Abramovičiaus ir dar šešių Rusijos oligarchų turtas, jiems draudžiama ten lankytis. Negana to, su jais verslo reikalų negali turėti nė vienas Jungtinės Karalystės verslas ar pilietis. Vadinasi, R. Abramovičius savo futbolo klubo negali net parduoti (jo vertė – apie 3 mlrd. svarų).

Nors Sofija Londone lankosi ne taip dažnai, panašu, kad vis tiek turės problemų – niekas nenorės kartu su ja atostogauti ir būti siejamas su R. Abramovičiaus ryšiais su V. Putinu. Galima spėti, kad tai – viena iš priežasčių, kodėl ji viešai pasmerkė Rusijos invaziją. Praėjusią savaitę Sofija „Instagram“ paskelbė nuotrauką su fraze „Rusija trokšta karo su Ukraina“, tačiau žodis „Rusija“ joje buvo perbrauktas ir pakeistas užrašu „Putinas“.

Sofija. / Instagramo nuotr.

Vėliau ji paskelbė dar vieną įrašą, kuriame teigė, kad didžiausias Kremliaus propagandos melas yra tas, kad dauguma rusų palaiko V. Putiną. Be to, ji paskelbė ir V. Putino nuotrauką, kurioje jis perbrauktas raudonu brūkšniu.

Žavioji Sofija turi šešis tikrus bei netikrus brolius ir seseris iš įvairių tėvo santuokų. Jos motina Irina, antroji Romano žmona, seniau dirbusi skrydžių palydove, už jo buvo ištekėjo šešiolikos metų ir pagimdė penkis vaikus: Aną, Arkadijų, Sofiją, Ariną ir Ilją.

Ana buvo patekusi į spaudos akiratį, kai vos sulaukusi aštuoniolikos metų susižadėjo su savo vaikinu (vėliau jiedu išsiskyrė), o anksčiau linksminosi su Calumu Bestu ir Ronnie Woodo sūnumi Jamie.

O štai Arkadijus seka tėvo pėdomis – kuria savo paties verslo imperiją Rusijoje. Būdamas 21 metų, jis jau turi savo investavimo kompaniją „ARA Capital“.

Paskelbęs apie skyrybas su Irina, R. Abramovičius buvo ne kartą pastebėtas su savo būsimąja trečiąja žmona Darya Zhukova. Jiedu susilaukė dviejų vaikų – Aarono ir dukters Leah Lou. Pora išsiskyrė 2017 metais.

Sofija gimė Rusijoje, 2003 metais su tėvais ir broliais bei seserimis persikėlė į Angliją. Manoma, kad ji mokėsi privačioje „Godolphin and Latymer“ mokykloje Vakarų Londone, kur mokslas vieniems metams kainuoja 23 531 svarą.

Sofija. / Instagramo nuotr.

Jos vyresnioji sesuo Ana pasakojo, kad kelionės į mokyklą dažniausiai prasidėdavo sraigtasparniu iki Batersio aikštelės. Likusią kelionę užbaigdavo automobiliu su asmeniniu vairuotoju ir daugybe apsaugininkų. Bendramoksliai anksčiau yra pažymėję, kad Sofija ir jos broliai bei seserys niekur neina be asmens sargybinių – taip elgtis nurodęs jų tėvas.

Bijojome pagrobimų, tačiau negalėjome paslėpti savo vaikų nuo tikrojo gyvenimo, todėl į teatrus ir muziejus eidavome su būriu asmens sargybinių.

Tą patvirtino ir Sofijos motina. Ji teigė, kad jos gyvenimas su Romanu nebuvo pasaka, kokia galėjo pasirodyti: „Mano ir vaikų apsaugai buvo pasamdyti apsaugininkai. Kartą per savaitę mes keitėme savo telefonų numerius, kad mūsų niekas nesusektų. Bijojome pagrobimų, tačiau negalėjome paslėpti savo vaikų nuo tikrojo gyvenimo, todėl į teatrus ir muziejus eidavome su būriu asmens sargybinių. Kiekvienais metais buvo vis sunkiau“.

Kai įstojo verslo ir vadybos kursą Karališkajame Holovėjaus koledže Sario grafystės Egamo mieste, Sofija buvo saugoma toliau. Ją visur vežiojo specialus „Range Rover“, kuris, kaip teigiama, buvo neperšaunamas. Be studijų, Sofijai daug laimės teikia jodinėjimas žirgais. Socialiniuose tinkluose ji reguliariai skelbia nuotraukas iš nuosavų arklidžių, kuriose, prigludusi prie žirgų, švyti iš laimės.

Mergina taip pat yra fanatiška konkūrų raitelė – jodinėja už Rusiją „Longines Global Champions Tour“ ir Monake vykstančiose varžybose.

Jos aštuonioliktojo gimtadienio vakarėlis kainavo 30 tūkst. svarų – buvo išnuomotas visas naktinis klubas, pakviesti 500 draugų. Grojo grupės „Scouting For Girls“ ir „McBusted“. Ši gimtadienio šventė vyko naktiniame klube „Under The Bridge“, kuris įsikūręs „Chelsea“ stadiono „Stamford Bridge“ teritorijoje. Po to Sofija internete paskelbė nuotrauką, kuriai nusifotografavo kartu su „McBusted“. Tačiau tai toli gražu nėra pats prabangiausias vakarėlis, kuriame jai teko dalyvauti.

Pavyzdžiui, 2016 metais, kartu su savo motina ir broliais be seserimis, ji linksminosi Maldyvų naktiniame klube „One & Only Reethi Rah“, kuris laikomas atogrąžų prabangos viršūne. Ši Naujųjų metų šventė jiems kainavo 200 tūkst. svarų. Sofija taip pat dažnai linksminasi su savo draugais įžymybėmis Beckhamais ir Ramsay šeima.