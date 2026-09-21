Oksana Pikul: Kodėl turiu kentėti? Patinka žmogus – tuokiamės, nepatinka – skiriamės!

42-ejų verslininkę, vizažo meistrę ir grupės „Olialia pupytės“ lyderę Oksaną Pikul pastaruoju metu galima vadinti viena dažniausiai žiniasklaidoje minimų ir visuomenėje aptariamų pramogų pasaulio moterų. Sulaukusi 40-ies ir išsiskyrusi po kelerius metus trukusios draugystės, Oksana tarsi grįžo į jaunystę. Nusimetė drabužius ir įsiamžino fotosesijoje, sukėlusioje tikrą apkalbų audrą.
Meilės dieną verslininkė paviešino erotiškos fotosesijos kadrus su 18 metų jaunesniu Lietuvos kovos menų organizacijos UTMA kovotoju Dominyku Dirksčiu. Nauja pramogų pasaulio pora iškart pateko į žiniasklaidos akiratį – dalijosi kasdienybės kadrais, pavasarį viešai susižadėjo, o rugsėjo pabaigoje per „UTMA 19“ turnyrą planavo susituokti.
Vis dėlto rugpjūčio pradžioje Oksana pranešė nutraukusi santykius su Dominyku, o viešumoje prasidėjo abipusiai kaltinimai. Ar iš tiesų, kaip teigė Dominykas Dirkstys, jųdviejų santykiai tebuvo surežisuotas projektas? Kas Oksaną labiausiai įskaudino išsiskyrus ir kodėl savo palaikymą dabar ji skiria didžiausiam Dominyko konkurentui Sergėjui Maslobojevui?
Ir kas yra naujasis jos mylimasis, su kuriuo santykiai vystosi žaibiškai?
„Negali žinoti, gal vestuvės bus“, – intriguos Oksana, pasakodama apie naują meilę.
Naujausi komentarai