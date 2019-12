„Netflix“ juosta „Santuokos istorija“ pretenduoja į šešis „Auksinius gaublius“

Iš viso 17 nominacijų per ceremoniją Beverli Hilse gavusi srautinio transliavimo milžinė gerokai aplenkė kitas savo varžoves Holivude, tarp kurių aštuonias nominacijas gavusi studija „Sony“ liko antroje vietoje.

„Manęs nestebina pats dominavimas – mane stebina toks didelis dominavimas“, – sakė Holivudo užsienio spaudos asociacijos (HFPA) prezidentas Lorenzo Soria (Lorencas Sorija) naujienų agentūrai AFP.

„Šio ryto (nominacijų) paskelbimas lyg ir (žymi) srautinio transliavimo paslaugų brandą“, – kalbėjo jis.

Pusketvirtos valandos trukmės Martino Scorsese (Martino Skorsezės) gangsterinė juosta „Airis“ (The Irishman), kuri taip pat priklauso „Netflix“, gavo penkias nominacijas ir užima antrą vietą kartu su Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) filmu „Kartą Holivude“ („Once Upon a Time in Hollywood“), nukeliančiu žiūrovą į 1969 metų Los Andželą.

„Auksinių gaublių“ nominacijos skelbiamos įtakingajai Kino aktorių gildijai (SAG) dar nepaskelbus savo favoritų, todėl jos laikomos pirmuoju galimų „Oskarų“ laureatų, kurie bus paskelbti vasarį, pranašu.

Darbas kuriant juostą „Santuokos istorija“ pelnė geriausios aktorės ir aktoriaus nominacijas Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) ir Adamui Driveriui. Filmas taip pat pristatytas apdovanojimui už geriausią scenarijų, tačiau filmo režisierius Noah Baumbachas (Noa Baumbakas) liko nepastebėtas.

Ši juosta pasakoja apie iš pažiūros tvirtą meilę, kurią niekais paverčia S. Johansson suvaidintos herojės persikėlimas iš Niujorko į Los Andželą, ir jos sunkias skyrybas su savimyla teatro režisieriumi, kurį vaidina A. Driveris.

M. Scorsese pristatytas geriausio režisieriaus apdovanojimui už juostą „Airis“, tačiau pagrindinį vaidmenį juostoje sukūręs Robertas de Niro (Robertas de Niras) į geriausio aktoriaus apdovanojimą nepretenduoja. Tuo metu juostoje antraplanius vaidmenis atlikę Al Pacino (Alas Pačinas) ir Joe Pesci (Džojus Peskis) varžysis dėl geriausio antraplanio aktoriaus vardo.

Filme „Kartą Holivude“ vėl sužibėję žvaigždės Leonardo DiCaprio (Leonardas DiKaprijas), Bradas Pittas (Bredas Pitas) ir Margot Robbie (Margo Robi) taip pat buvo nominuoti apdovanojimams.

Gerai buvo įvertinta ir „Netflix“ drama „Du popiežiai“ (The Two Popes), o „Džokeris“ (Joker) pristatytas geriausios dramos, geriausio aktoriaus (Joaquinas Phoenixas, Choakinas Finiksas) ir geriausio režisieriaus apdovanojimams.

Žvaigždžių galia

Neaplenkiamas „Netflix“ gavo daugiausiai ir televizijos nominacijų. Naujausias jo serialas apie karališką šeimą „Karūna“ (The Crown) su visiškai nauju aktorių sąstatu, kuriame pirmauja Olivia Colman (Olivija Kolman), gavo keturias prestižiškiausias nominacijas, kaip ir srautinio transliavimo milžinės serialas „Ubelievable“.

„Netflix“ iš viso gavo 17 televizinių nominacijų, o jo pagrindinis konkurentas HBO – 15.

JAV technologijų milžinės „Apple“, praėjusį mėnesį pradėjusi tiekti savo internetinės televizijos paslaugą „Apple TV+", gavo savo tris pirmąsias nominacijas už serialą „The Morning Show“.

Apdovanojimams pristatytos pagrindinės jo aktorės Jennifer Aniston (Dženifer Aniston) ir Reese Witherspoon (Ris Viterspun). Jos taip pat buvo serialo apie #MeToo skandalo sukrėstą rytinę naujienų laidą prodiuserės.

„Auksinių gaublių“ nominacijas pirmadienio rytą vykusioje ceremonijoje Beverli Hilse pristatė aktorius Timas Allenas (Timas Alenas) ir aktorės Dakota Fanning (Dakota Faning) bei Susan Kelechi Watson (Sjuzan Keleči Votson).

77-oji „Auksinių gaublių“ apdovanojimų teikimo ceremonija vyks Los Andžele sausio 5 dieną.

Į apdovanojimus už geriausią originalią dainą („Liūtas karalius“ (The Lion King), „Katės“(Cats) ir už geriausią antraplanį aktorės vaidmenį (Hustlers) pretenduojančios Beyonce (Bejonsė), Taylor Swift (Teilor Svift) ir Jennifer Lopez (Dženifer Lopes) suteiks papildomo žvaigždžių spindesio Holivudo užsienio spaudos asociacijos organizuojamam renginiui.

Penktą kartą apdovanojimų ceremoniją ves britų komikas Ricky Gervaisas (Rikis Džerveisas).