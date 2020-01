Nepatogus ir reikšmingas „Skandalas“ (filmo recenzija)

Ne pirmas skandalas

Prieš daugiau nei dvejus metus Holivude prasidėjęs #MeToo skandalas nuvilnijo per visą pasaulį. Iki šiol niekas tiek daug nebuvo kalbėjęs apie galingų vyrų elgesį su moterimis.

Istorija, prasidėjusi demaskavus dešimtmečius trukusį kino prodiuserio Harvey Weinsteino seksualinio priekabiavimo ir išnaudojimo elgesį, parodė daug. Ji atskleidė, kokią galią turi Holivudas ir visas pramogų pasaulis, kai #MeToo judėjimas žaibišku greičiu pasiekė atokiausius pasaulio kampelius. Ji parodė, kiek daug žmonių turėjo sąmoningai užmerkti akis, kad ilgą laiką ignoruotų siaubingą galingas pozicijas užimančių žmonių elgesį su žemesniais už save. Ji taip pat išryškino tai, kad net ir žymiausios moterys savo darbo vietose gali susidurti su įspūdingomis kliūtimis vien dėl savo lyties.

Tuo tarpu šį savaitgalį kino teatrus pasiekusi tikrais faktais paremta drama "Skandalas" parodo, kad H.Weinsteino atvejis buvo toli gražu ne vienintelis, ir pramogų pasaulis žinias apie siaubingus vyrus girdėjo daug ilgiau.

Neeilinė įtaka

"Skandalo" istorija didžiausią dėmesį skiria 2016-ųjų įvykiams. Pasakojimo centre atsiduria "Fox News" televizijos kanalas – didžiausia dešiniųjų pažiūrų televizija visoje JAV, garsėjanti savo neeiline įtaka valstybei.

Pavyzdžiui, kalbama, kad nuolat šį kanalą žiūrintis JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš jo semiasi idėjų naujiems įstatymams ar kitiems veiksmams.

Kanalui ilgai vadovavęs Rogeris Ailesas (akt. Johnas Lithgow) garsėja savo griežtumu ir žiauriu elgesiu, tačiau už tai niekad nėra sulaukęs padarinių. Iki tol, kol viena kanalo žvaigždžių Gretchen Carlson (akt. Nicole Kidman) nepadavė jo į teismą už seksualinį priekabiavimą, o kita žymi vedėja Megyn Kelly (akt. Charlize Theron) pripažino, kad iš jo taip pat yra sulaukusi darbo vietoje nederamo spaudimo.

Jau anuomet plačiai nuskambėję teismo procesai buvo pirmoji #MeToo judėjimo kibirkštis, kai daugybės moterų patirtys stojo prieš vieną galingą vyrą, o tai paskatino pasikeitimus visoje organizacijoje.

Be pagražinimų

"Skandalas" yra istorija apie darbo kultūrą, kurioje moterys jaučia spaudimą ir nesaugumą.

Geriausias to pavyzdys yra Margot Robbie įkūnijama veikėja Keila. Filmo kūrėjai atliko daugybę interviu su "Fox News" organizacijoje dirbusiais žmonėmis, o Keila tapo jų atspindžiu: ji nėra tikras žmogus, o labiau samplaika to, ką kūrėjai išgirdo kalbėdami su nukentėjusiomis moterimis.

Keilos vaidmuo šiame filme yra svarbus tuo, kad, priešingai nei kitos dvi minėtos pagrindinės veikėjos, Keila nėra žymi. Žinant tai, kaip baisiai buvo elgiamasi su moterimis, kurių balsas organizacijoje kažką reiškė, galima tik pagalvoti, kaip elgiamasi su tais, kurie jokios galios išvis neturi.

Filmo režisierius Jay Roachas, pagarsėjęs komedijomis ir tokiais politiniais filmais kaip "Visą kelią" ar "Trumbo", teigia, kad nesiekia pamokslauti ar aiškinti, kaip turėtų elgtis vieni ar kiti žmonės. "Skandalas" yra drama, siekianti be pagražinimų pateikti svarbių organizacijų galios dinamiką ir to padarinius žmonėms, ir to užtenka, kad filmą girtų daugybė jį mačiusių.

Ne visa istorija?

Praėjusią savaitę pasirodžiusios "Oskarų" apdovanojimų nominacijos filmą pagerbė tris kartus: vasarį vyksiančioje ceremonijoje dėl aukščiausių apdovanojimų varžysis M.Robbie, C.Theron ir jas bei kitus žymius aktorius į tikrąsias "Fox News" asmenybes neatpažįstamai pakeitę grimuotojai.

Kritikai apie filmą atsiliepia dviprasmiškai, girdami pagrindinių aktorių pasirodymus ir greitai judantį siužetą, tačiau pastebėdami, kad juosta vaikosi sensacijų ir bando žiūrovus šokiruoti, nesistengia lįsti į gilesnes temas ar padarinius.

Vis dėlto tikroji M.Kelly, jau kelerius metus nebedirbanti "Fox News" kanale, neseniai pareiškė savo nuomonę apie filmą. Anot jos, tikroji situacija buvo kur kas baisesnė, nei buvo pateikta "Skandale", ir kūrėjai kaip tik pabijojo pateikti visą tiesą apie R.Ailesą. Anot jos, visa istorija būtų kur kas sunkiau patikėti nei ta, kuri buvo ekranizuota.

"Skandalas" (angl. "Bombshell")

Žanras: drama, biografinis

JAV, 2019

Režisierius Jay Roachas

Vaidina Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman

Vertinimas:

Grimas 3/3;

Scenarijus 2/3;

Muzika 2/3;

Aktoriai 3/3;

Režisūra 3/3;

Bendras 2,6

Kino teatruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo sausio 17 d. rodomos dar trys premjeros.

"Pašėlę vyrukai amžiams"

Prieš porą dešimtmečių savo žvaigždžių dienas išgyvenantys Willas Smithas ir Martinas Lawrence‘as vaidino dviejuose iš eilės veiksmo filmuose apie neeilinius policijos porininkus. Trečioje šios istorijos dalyje jiedu jau nebėra tie jauni vyrukai: W.Smitho veikėjas turi pripažinti, kad visą gyvenimą negalės užsiiminėti pavojingais triukais, o M.Lawrence‘o herojus tradiciškai gelbsti savo labiau išprotėjusį draugą nuo pavojų. "Pašėlę vyrukai amžiams" galiausiai yra kupinas įtampos atsisveikinimas su šiais žinomais veikėjais, kurie žiūrovus ruošiasi palikti su įspūdingomis veiksmo scenomis.

"Selma ir užburtas miestas"

"Meksikietiškas animacinis filmas" nėra kine dažnai sutinkama frazė ir iškart atkreipia dėmesį. "Selma ir užburtas miestas" pasakoja istoriją apie mergaitę Selmą, niekada nepažinojusią tikrųjų savo tėvų. Gyvenanti daug paslapčių turinčiame Santa Klaros mieste, ji atranda knygą, kuri gali jai padėti išsiaiškinti didžiausias savo gyvenimo paslaptis. "Selma ir užburtas miestas" pasakoja apie nuotykius su geriausiais draugais ir bandymo suprasti, kas tu iš tikrųjų esi. Animacinių filmų kino teatruose dabar nėra daug, o jausmingas animacinis pasakojimas turėtų atkreipti žiūrovų dėmesį.

"Daktaras Dolitlis"

"Daktaro Dolitlio" istorija yra pažįstama jau seniai. Lygiai prieš 100 metų išvydusi pasaulį kaip Pirmajame pasauliniame kare dalyvavusio kario fantazijos vaisius, ilgainiui istorija užkariavo pasaulį vaikų knygomis, o galiausiai – ir filmais. Kažkada su gyvūnais gebantį kalbėtis veterinarą keliuose filmuose įkūnijo Eddie Murphy, o dabar tai daro pastarąjį dešimtmetį kaip Geležinis žmogus pažinotas Robertas Downey jaunesnysis. Jis su ištikimais gyvūnais (baltąja meška, papūga, stručiu) išvyksta į pavojingą salą ieškoti vaistų kitiems gyvūnams ir įsivelia į įspūdingus nuotykius.

buvaukine.lt