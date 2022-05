Namus įsirenginėjanti A. Jagelavičiūtė pasipiktino kainomis: paprasta sofa kainuoja 23 tūkst. eurų

Kylančios kainos daugeliui kerta per kišenę, ne vienas pradėjo taupyti arba pamatė, kad taupyti nėra iš ko. Laidoje „Bučiuoju. Rūta“ – diskusija apie tai, kas mūsų laukia vasarą, kai visi nori atostogauti, išvykti į pajūrį, atšvęsti vestuves, Jonines ar susiremontuoti savo namus.

Šią vasarą dainininkas Merūnas Vitulskis pasitinka statybų aikštelėje. 30 kilometrų nuo Vilniaus, visai šalia Trakų Vitulskiai dar prieš pandemiją įsigijo sklypą ir stato vasarnamį. 60 arų sklypas, 130 kvadratinių metrų namo plotas, dideli vitrininiai langai su vaizdu į ežerą – atrodytų svajonių namai. Tačiau Merūnas neslepia, jei atsuktų laiką atgal, vargu ar ryžtųsi statyti namą.

„Draugai man sakė, kad viskas bus paprasta, pastatysi namą per metus ar pusantrų ir jau galėsi leisti vasaras sodyboje, bet kai prasidėjo fokusai su kainomis, jos ėmė augti kaip ant mielių, supratau, kad viskas bus kur kas sudėtingiau, nei atrodė“, – pasakojo Merūnas, kuris dabar mieliau pirktų jau pastatytą namą.

Vitluskių sklypas yra šalia Alsakio ežero. Čia Merūnas svajoja įsirengti lieptelį, nuo kurio galėtų žvejoti. Tačiau svajones atideda, nes lieptas tapo per didele prabanga. „Iš pradžių man pasakė, kad pontoninis lieptelis kainuos 6 tūkst. eurų. Tuomet pagalvojau, kad gerokai per brangu ir atidėjau šią svajonę. Bet neseniai vėl paskambinau dėl lieptelio ir staiga man sako, kad be 9 tūkst. eurų niekas man liepto nepastatys“, – išaugusiomis kainomis stebėjosi dainininkas ir sako, kad veikiausiai stabdys statybas iki geresnių laikų.

Panašiomis nuotaikomis gyvena ir verslininkė, socialinių tinklų žvaigždė Agnė Jagelavičiūtė. Moteris įsirenginėja savo butą Vilniaus centre. Iš pradžių remontui planavusi išleisti 40–50 tūkstančių eurų, Agnė jau dabar viršijo šią sumą, o iki galutinio įrengimo dar toli. „Nebūčiau pirkusi buto, jei būčiau žinojusi, kaip pakils kainos, kiek man tai kainuos pinigų ir nervų. Geriau būčiau pasilikusi santaupas ir ramiai gyvenusi nuomojamame bute. Jūs įsivaizduokit, gera, bet paprasta sofa aukštesnės klasės salone kainuoja 23 tūkstančius eurų, vonia – 7 tūkstančius!“ – nuostabos neslėpė Agnė.

Paklausta, ar neplanuoja savo namų remonto sustabdyti, kaip nutarė Merūnas, Agnė sako, kad tiesiog neturi išeities. „Merūnas stato sodybą, tai reiškia, kad jis jau turi namus. Aš neturiu, todėl nėra kaip sustabdyti, nes tiesiog nebus kur gyventi. Bet aš nuoširdžiai galvojau parduoti automobilį, kad gaučiau pinigų. Aš turiu pinigų maistui, einamosioms išlaidoms, tačiau remontas kainuoja kosminius pinigus. Meistrai kasdien prašo 10 tūkstančių eurų už bet kokį remonto etapą“, – piktinosi moteris.

