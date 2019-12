Mylimiausios animacinės seserys grįžta (filmo „Ledo šalis 2“ apžvalga)

Siužetas

Pirmojoje "Ledo šalies" dalyje princesė Elza pabėga iš namų ir įsikuria aukštai kalnuose stūksančiuose ledo rūmuose, nes negali suvaldyti savo magiškų ledo galių. Ją ten suranda ir išgelbsti jaunesnė sesutė princesė Ana, padedama Kristofo, jo elnio Sveno ir sniego senio Olafo.

Praėjus keleriems metams po grįžimo namo ir įsivyravus laimei bei ramybei, Elza ima girdėti balsą ir jausti paslaptingą jėgą, kviečiančią ją keliauti į šiaurę. Šiam troškimui vis labiau stiprėjant, Elza viską papasakoja seseriai Anai. Jaunesnioji sesė nusprendžia nepalikti Elzos nelaimėje. Kartu su jau pažįstama kompanija – Kristofu, Svenu ir Olafu – seserys iškeliauja ne tik ieškoti nuotykių, bet ir išgelbėti karalystės nuo jai gresiančių pavojų.

Pirmosios dalies sėkmė

Pirmosios "Ledo šalies" dalies populiarumu abejoti būtų sunku: animacija užkariavo ne tik jaunųjų žiūrovų, bet ir kino kritikų širdis. Nuotaikinga animacinė juosta buvo apdovanota dviem "Oskaro" statulėlėmis – kaip geriausias animacinis filmas ir geriausia daina ("Let It Go"). Populiarumą patvirtina ir skaičiai: pirmosios dalies išleidimo metu, "Ledo šalis" tapo pelningiausiu animaciniu filmu istorijoje.

Pasak kritikų, "Ledo šalies" populiarumą nulėmė daug faktorių. Pirmiausia, šis animacinis filmas pasiūlo ne vieną, o dvi princeses iškart. Kita vertus, nei viena jų neprimena tradicinių vaikams ir jų tėvams pažįstamų princesių.

Galiausiai, juostoje netrūksta humoro, puikiai suprantamo skirtingoms kartoms, ir papildančio nesudėtingą, bet nenuobodų siužetą.

Pakerėsiantis animacijos detalumas

Nors užsienio kritikai vis dar diskutuoja, ar antroji "Ledo šalies" dalis prilygsta tiek nusipelniusiai pirmajai, beveik visi vieningai sutaria, kad vienu aspektu antroji dalis pranoksta savo pirmtakę. Tai – technologinis patobulėjimas.

Šešerių metų pertrauka tarp abiejų "Ledo šalies" dalių kūrėjams leido užtikrinti maksimalų technologinį naujojo filmo pranašumą. Kaip teigia užsienio portalai, prie šio filmo dirbo net 75 skirtingi animacijos specialistai maždaug ketverius metus.

Rezultatai akivaizdūs – šiame animaciniame filme žiūrovai turės progą ne tik išvysti įspūdingus dar nematytus efektus, bet ir galės įžvelgti smulkiausias detales. Kaip galima pamatyti iš anonsų ir internete pasirodžiusių stopkadrų, pastabiausi žiūrovai šįkart galės pamatyti net Elzos drabužiuose siuvinėtus karoliukus, ore besiplaikstančius princesių plaukus.

Kartu su mylimiausiais animaciniais veikėjais į didžiuosius kino ekranus grįžta ir jau puikiai pažįstami jų balsai. Visai kaip ir prieš šešerius metus, pagrindinių veikėjų balsus įgarsina žinoma Holivudo aktorių komanda. Kristen Bell įgarsina princesę Aną, Idina Menzel – princesę Elzą, Jonathanas Groffas – Kristofą, o Joshas Gadas – sniego senį Olafą.

Ko tikėtis?

Net jeigu ir būtų galima ginčytis dėl siužeto vingrybių ar personažų įtikinamumo, viena tikrai aišku – šešerių metų pertrauka tarp abiejų "Ledo šalies" filmų leido juostų kūrėjams ištobulinti animacinius filmo efektus.

Prie pakerėsiančios animacijos pridedant niekada nenuviliantį garso takelį, smagius juokelius ir net dvi princeses, turime filmą, puikiai tiksiantį visai šeimai šiuo gražiu šventiniu laikotarpiu.

"Ledo šalis 2" (angl. "Frozen")

Žanras: Animacija, nuotykių, šeimos.

JAV, 2019.

Režisierius: Chrisas Buckas, Jennifer Lee.

Vaidina: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathanas Groffas.

Vertinimai:

Scenarijus 2/3

Aktoriai 2/3

Režisūra 3/3

Garso takelis 3/3

Kinematografija 3/3

Techninė pusė 3.

Bendras: 2.7 iš 3.0

