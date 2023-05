„Muzikinės kaukės“ nugalėtojas Norbertas – apie koncertus su aukštakulniais ir mamos pranašystę

Žinomas vyras neslepia, kad nors šie metai dar tik įpusėjo, jam likimas jau spėjo padovanoti gausybę dovanų. Įvairių muzikos projektų dalyvis ir nugalėtojas muzikos padangėje yra neseniai, tačiau savo laimėjimų sąraše turi jau ne vieną prizinę vietą, taip pat šių metų pradžioje išsipildė viena didžiausių kiekvieno dainininko svajonių – jis pasirašė sutartį su „Universal Music Group“. Ne ką mažesnis iššūkis laukė ateityje – dalyvavimas BTV projekte „Muzikinė kaukė“, kuriame balsuodami žiūrovai nusprendė būtent jį išrinkti šou laimėtoju.

„Nemeluosiu, anksčiau mėgdavau patingėti ir labai save išdalindavau visiems aplinkui. Sutikęs ateiti dalyvauti čia į viską žiūrėjau daug rimčiau. Net užkulisiuose būdavau susikoncentravęs į save ir savo pasirodymą. Be to, tikrai labai daug dirbau ir labai džiaugiuosi, kad žiūrovai tai pamatė ir įvertino. Buvo dar vienas keistas dalykas. Tą dieną, kai turėjo rodyti finalą, paskambinau mamai priminti, kad nepamirštų ir ji man pasakė – aš esu kaip niekada rami dėl tavęs! Be to, skaičiai tau rodo sėkmę, nes tai yra 11-asis sezonas ir finalas rodomas 29-ą dieną, o tu esi gimęs lapkričio 29-ąją. Taigi visos žvaigždės tavo pusėje. Iš pradžių nelabai tikėjau, bet štai ji buvo visiškai teisi,“ – apie magiškus skaičius, išpranašavusius pergalę, pasakoja Norbertas.

Norbertas sako, kad muzika jį lydėjo nuo vaikystės, kai prasidėjo pirmieji uždari koncertai šeimos rate. Ir nors yra įprasta, kad pasirinkusius menišką kelią žmones artimieji atkalbinėja ir dažnai ragina rinktis rimtesnę profesiją, atlikėjas tikina to nepajutęs: „Mane visada labai palaikė tiek tėvai, tiek močiutė ir tikrai nesakė, kad būčiau kuo nors kitu. Žinoma, dabar, kai dalyvavau čia, tai tas palaikymas dar labiau išaugo. Aišku, nemeluosiu, ne kartą pats esu sudvejojęs savo jėgomis, nes esu dalyvavęs ne viename muzikiniame šou ir laimėjęs bei žadėjęs klausytojams, kad ties tuo nesustosiu. Vis dėlto kažkaip ta žvaigždė prigesdavo ir aš kažkur dingdavau. O va dabar, po „Muzikinės kaukės“ galiu drąsiai pasakyti, kad tikrai dainuosiu ir nežadu sustoti. Man šis projektas padėjo patikėti savimi iš naujo ir suprasti, ko aš noriu savo gyvenime“,– sako atlikėjas.

Norbertas džiaugiasi, kad šis projektas jį ne tik privertė išeiti iš komforto zonos, bet ir paskatino atrasti visai kitokių savo vokalo spalvų: „Pirmiausia šis šou man leido atsiskleisti įvairiapusiškai. Aš net pats nežinojau, kad galiu, pavyzdžiui, dainuoti operiniu balsu ar taip gerai įkūnyti moteris. Žinot, vaikystėje būdavo, kad koncertuodavau namuose su aukštakulniais, visada mėgdavau improvizuoti, vaidinti, bet kas galėjo pagalvoti, kad vieną dieną viskas taps realybe ir scenoje stovėsiu su tais pačiais aukštakulniais kaip Celine Dion?! Be to, prieš tai niekada nedainavau operos, o štai finale įkūnijau patį Andrea Bocelli.“

Atlikėjas neslepia, kad dalyvavimas „Muzikinėje kaukėje“ padovanojo ne tik gausybę įsimintinų akimirkų scenoje, bet ir už jos ribų: „Kartą nuėjau į vieną prekybos centrą. Pirkau pasirodymui reikalingą daiktą ir kasininkė pakuodama pasakė, kad labai mane palaiko ir mėgsta, o jos sūnaus mėgstamiausias mano įkūnijimas – indų pop žvaigždė Daler Mehndi. Aš nesitikėjau, kad šis pasirodymas taps tokiu virusu ir pradės gyventi savo atskirą gyvenimą.“

Atslūgus emocijoms Norbertas sako, kad yra dėkingas, jog žiūrovai įvertino jo darbą ir linki pats sau nesustoti kurti ir toliau.

Šį šeštadienį 19.30 val. BTV žiūrovų laukia pirmoji speciali „Muzikinės kaukės“ laida, kurioje visi galės dar kartą pasimėgauti geriausiais šio sezono pasirodymais.