Modelis apie priklausomybę narkotikams ir anoreksiją: buvau skeletas be jausmų ir minčių

„Kai tu esi atkrytyje, kai, tarkim, vemi ar negali nieko valgyti, bijai valgyti, iš tavęs atima viską: ne tik tavo grožį, ne tik tavo moteriškumą, bet atima santykius, atima ryšius su šeima, atima pomėgius, atima tikėjimą. Iš manęs tai atėmė vaikiškumą, moteriškumą, energiją, šilumą, lieki, tiesiogine to žodžio prasme, tiesiog skeletas – be jausmų, be minčių, be nieko, nes tu nieko kito nejauti, tiktai alkį, ir apie nieką kitą negalvoji, tik apie maistą. Negali su niekuo bendrauti, su niekuo kalbėtis, nes viduje vyksta tokia dvikova: aš kaip ir noriu, kad mane kažkas išgirstų ir pamatytų, bet balsas yra tylus... Tu nežinai, kas tu esi, nežinai, apie ką tu esi, ir darosi sunku tiesiog būti“, – tokiais žodžiais itin atvirą interviu modelis Sima Jakulevičiūtė pradėjo LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“.