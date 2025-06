Mirė fanko muzikos legenda Sly Stone‘as

Pranešama, kad buvęs grupės „Sly & The Family Stone“ lyderis, be kita ko, sirgo chroniška plaučių liga.

S. Stone‘as daug prisidėjo prie fanko ir psichodelinės muzikos žanro sukūrimo septintajame dešimtmetyje. „Nors gedime dėl jo mirties, mus guodžia žinojimas, kad jo ypatingas muzikinis palikimas ir toliau skambės bei įkvėps ateinančias kartas“, – teigiama šeimos pranešime.

1966 m. įkurta grupė „Sly & The Family Stone“ iki šiol laikoma viena fanko ir soulo muzikos pradininkių bei vystytojų. Grupė išgarsėjo savo pasirodymu Woodstocko festivalyje ir iki savo gyvavimo pabaigos devintajame dešimtmetyje išleido penkiolika albumų. Ko gero žinomiausia jos daina išlieka smagus hitas „Dance to the Music“, ženklinęs jos proveržį 1968 metais.

S. Stone‘as devintajame dešimtmetyje ne kartą buvo suimtas dėl narkotikų laikymo. „The New York Post“ 2011 m. rašė, kad atlikėjas nebeturi stogo virš galvos ir kad jo baltas kemperis stovi Los Andželo kelkraštyje.

S. Stone‘as leidiniui pasakojo, kad jo finansinės problemos paaštrėjo 2009 m., kai tuometinis vadybininkas nustojo jam mokėti honorarą. 1984 m. atlikėjas savo muzikos teises už milijoną dolerių (apie 880 tūkst. eurų) pardavė Michaelui Jacksonui.