Mirė buvęs „Scorpions“ bosistas Francis Buchholzas

Atlikėjas 1954 m. gimė Hanoveryje ir nuo 1973 iki 1992 m. buvo grupės „Scorpions“, kuri išgarsėjo visame pasaulyje su tokiais hitais, kaip „Rock you Like a Hurricane“ (1984) ar „Wind of Change“ (1989), bosistas. Palikęs grupę, F. Buchholzas dirbo konsultantu, o vėliau, be kita ko, su gitaristu Michaeliu Schenkeriu vėl sugrįžo į sceną.
Paskutinysis „Scorpions“ albumas, prie kurio prisidėjo F. Buchholzas, buvo 1990 m. pasirodęs „Crazy World“ – jis tapo vienu komerciškai sėkmingiausių grupės albumų.
„Norime padėkoti jums už tvirtą ištikimybę, jūsų meilę ir pasitikėjimą, kurį jam rodėte jo neįtikėtinos kelionės metu, – į gerbėjus kreipėsi F. Buchholzo šeima. – Jūs jam padovanojote pasaulį, o jis už tai jums dovanojo savo muziką“. Nors stygos ir nutilo, jo siela esą išliks kiekvienoje natoje, kurią jis sugrojo.
Naujausi komentarai