Mindaugas Lipnius apie skyrybas: „Geros skyrybos – greitos skyrybos“

38-erių verslininkasmMindaugas Lipnius pastaraisiais mėnesiais – vienas trokštamiausių žurnalistų pašnekovų. Vasarą Mindaugo žmonai, nuomonės formuotojai Simonai Lipnei, socialiniuose tinkluose paskelbus apie sprendimą skirtis, netrukus tarp sutuoktinių užvirė viešas konfliktas, jų santykius komentavo ir garsūs žmonės. Šiandien Mindaugas pirmą kartą sėda prieš televizijos kameras atviram pokalbiui ir žada atsakyti į visus, net nepatogiausius klausimus. Ar iš tiesų jo santuoką sugriovė žmonos Simonos neištikimybė? Kas padėjo nepalūžti aiškinantis santykius viešai ir dalijantis turtą? Ar po visų išgyvenimų jis vis dar tiki meile? Ir ko šiandien gailisi?
Vyras pasakos labiausiai norėjęs išvengti viešo santykių aiškinimosi. „Netroškau, kad visos Lietuvos akivaizdoje būtume klounais“, – teigs M. Lipnius. Drama žiniasklaidoje kilo po to, kai verslininkas socialiniuose tinkluose pranešė netekęs kartu su žmona kurto verslo „Simitri“ kontrolės, kuriame dirbo vykdomuoju direktoriumi. Mindaugas viešai teigė, kad buvo pakeistos biuro spynos, jis atjungtas nuo darbinio elektroninio pašto, o įmonės automobilį, kuriuo naudojosi, paprašyta grąžinti. Mindaugui prabilus viešai, galiausiai sutuoktiniams pavyko pasiekti susitarimą dėl turto ir įmonės.
Atlaikyti dėmesį ir viešumą, kai esi linksniuojamas dėl skyrybų, pasak Mindaugo, buvo nelengva – kiekvienas jo pasisakymas socialiniuose tinkluose tapdavo nauju straipsniu. „Išgyvenau emocijų kratinį, bet per daug to nesureikšminau“, – pasakos jis. Skyrybų dramos įkarštyje Mindaugas sulaukė ne tik visuomenės, bet ir garsių žmonių palaikymo.
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