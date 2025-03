Milijonierius iš JAV pažėrė kritikos lietuvių idėjai: sakote, kad jūs jau verti milijono?

Kaip įprasta, dalyvių verslo idėjų klausysis penki „rykliai“: multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrockas, advokatų bendrijos „Walless“ vadovė Dovilė Burgienė, „Eikos“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas bei „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila.

Jie jau investavo į daugybę skirtingų verslų – nuo startuolio, kuris atpažįsta fone rodomų filmų ir serialų garsus ir siūlo juos žiūrėti kartu su draugais, mokslinių išradimų, kepsnių įrangos įmonės, inovatyvaus prietaiso „Pulsetto“, kuris padeda žmonėms atsipalaiduoti, geriau miegoti ir kontroliuoti stresą, pirtims skirtų drabužių ar sodininkų aprangos, iki šviečiančių paveikslų, mašinų nuomos kompanijos ar net… laidojimo verslo. Kas juos sudomins šįkart?

Šį, paskutinį vakarą, projekto dalyvis Jonas su kompanija kvies minti dviratį ir generuoti elektros energiją. Aistė parodys, kad meduoliai gali būti ypatingi, o Edas, Nerijus ir Ignas siūlys lengvesnį kelią sporto mėgėjams. Tuo tarpu Agnė pristatys daiktą, kuris stipriai pakeis tai, kaip žiūrime į higieną.

Pirmasis savo idėją pristatys Jonas ir jo komanda. Jonas daugiau nei 20 metų vadovauja logistikos ir kitiems verslams, tačiau šiandien jam svarbiausias jo paties kuriamas verslas.

„Penki rykliai, kabliukas – vienas. Įdomu, ką pagausime?“ – svarstys jis.

Jono pristatytas įrenginys iškart sudomins „ryklius“, o R. Dargis net nuspręs jį išbandyti. Specialus įrenginys siekia išspręsti fizinio aktyvumo stoką, o taip pat edukuoti ir parodyti, kaip galime turėti didelę energijos talpyklą namams ar biurui. Negana to, apie tai jau rašė ir „Fox news“, ir „Financial times“!

„Man tai čia nerealu. Truputį utopija, truputį prabanga, šiek tiek meno, inovacija… Bet panaudojimo už tokią kainą kaip ir nerandu“, – sakys Tadas.

Tuo tarpu Einaras pastebės, kad tokiam daiktui jam trūksta fantazijos, o G. Kvietkauskas matys labai siaurą klientų ratą. Tačiau ką pasakys kiti investuotojai?

Didžiausia Aistės aistra – kurti skanius prisiminimus. Kepykloje dirbo jos močiutė, vėliau – mama. O dabar joje didesnę savo gyvenimo dalį praleidžia ir pati Aistė. Ar jai šiandien pavyks savo verslą perkelti į aukštesnį lygį?

Aistė gamina rankų darbo meduolines dovanas tiek verslo klientams, tiek ir fiziniams asmenims. „Nesigilindamas į skaičius sakau, kad perku „Meduolių namus“, – iškart teigs Gediminas, tiesa, tam bus viena sąlyga – kokia ji?

O štai profesionalūs sportininkai Edas, Nerijus ir Ignas papasakos apie savo kuriamą platformą, kuri padeda žmonėms atrasti asmeninius trenerius.

„Klientų dar neturite, bet sakote, kad jūs jau verti milijono?“ – klausimą vaikinams iškels E. Gravrockas.

Pastabų turės ir puikiai šią sritį išmanantis T. Burgaila. „Jūs labai lyginate save su „Bolt“ ir „Treatwell“. Bet, pirmas dalykas yra tas, kad pavėžėjimo paslauga žmogus naudojasi ne kartą per savaitę, o daugiau. Grožio salonų paslaugomis žmogus naudojasi kartą arba kelis per mėnesį, o paslauga, kuomet tau reikia surasti trenerį, reikalinga gal kartą per kelis metus. Ir tuomet, kai tu jį randi, tu šios problemos nebeturi“, – pastebės T. Burgaila.

Galiausiai Aistė pristatys savo išmanų skystą rankų muilą. Tai – ne tik higienos priemonė, bet ir edukacinė priemonė, skirta vaikams. Tačiau ar tai sužavės „ryklius“?

