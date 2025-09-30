Mantas Vygantas prisipažino, kokie santykiai jį sieja su Milda May

M. Vygantas socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame kreipėsi tiek į buvusią mylimąją, tiek į komentatorius.
„Kantrybė turi tam tikras ribas. Kai tos ribos pasiekia tą raudoną liniją, sprogsta viskas. Tolerancija yra užrakinta po visais devyniais užraktais. Užmesta, užkasta ir taip toliau“, – kalbėjo jis ir pabrėžė, kad jau ilgą laiką nieko nebesako apie savo praeitį.
„Bet dabar jau yra visiškai „stop“, – teigė vyras ir pažymėjo, kad „reikia nustoti pilti purvą ant Mildos.“
M. Vygantas prisipažino, kad jį ir Mildą May sieja romantiški santykiai, o ši situacija juos tik suartino.
„Žinot ką, aš jums pasakysiu viešai. Taip, mes esame kartu. Mus sujungė ši visa situacija, mus sujungė purvo pylimas. Mes esame laimingi, mes norime būti laimingi, tad palikite mus ramybėje. O visi tokie komentatoriai, kaip Jolanta... Ačiū tau labai už tą visą antireklamą. Tavęs niekas nejudina, bet tu nuolat nesupranti, ką darai. Gyvenk tu savo gyvenimą ir nesikišk, kur tau nereikia“, – žodžius J. Naruševičiūtei skyrė jis.
M. Vygantas kreipėsi ir į komentatorius.
„Kas jums darosi? Ar jūs neturite savo gyvenimo, neturite, ką veikti?“ – retoriškai klausė vyras.
„Gyvenime žmonės yra laimingi, mes esame laimingi, ir aš daugiau neleisiu niekada nei Mildos, nei šeimos, nei mūsų bendro artimųjų rato, nei pačio savęs daugiau žeminti. Visi komentatoriai, kurie po „Muzikantai Londone“ komentuoja ir komentuos toliau, – jūs visi esate dokumentuojami. Užtenka“, – sakė jis ir įspėjo, kad kreipsis į teismą, kadangi, jo teigimu, komentaruose pasitaiko ir šantažo, ir dezinformacijos atvejų.
„Mano ir Mildos kantrybė jau išseko“, – taip vaizdo įrašą pabaigė M. Vygantas.
