„Mano daina“: negirdėtos žinomų žmonių išpažintys muzikos pavidalu

Intriga ir atomazga

LRT televizijos eteryje startavo naujas muzikinis pokalbių šou "Mano daina". Kiekvieną šeštadienio vakarą žiūrovams gerą nuotaiką dovanos gyva muzika ir garsiausias visų laikų dainas atliekantys keturi visiems puikiai pažįstami atlikėjai: Karina Krysko, Tadas Juodsnukis, Augustė Vedrickaitė ir Martynas Kavaliauskas.

Kiekvienoje laidoje penki žinomi žmonės dalysis savo gyvenimo dainomis ir prisimins dar niekur negirdėtas istorijas, susijusias su jomis. Įdomiausia, kad nė vienas iš jų iki laidos pabaigos nežino, kas pasirinko kurią dainą, todėl viso vakaro metu linksmai diskutuodami stengsis išlaikyti paslaptį. Taip pat šiame smagiame žaidime dalyvaus ir laidos vedėja Beata Nicholson. Ji, kaip ir studijos svečiai, nežinos, kas kurią dainą atsinešė.

"Dainavimas ir muzika, seniai įrodyta, yra mūsų vitaminai, kurie gerina savijautą ir nuotaiką. Dalyvaudama šiame projekte dar kartą save išbandau nauju amplua, taip pat noriu visiems įpūsti geros nuotaikos. Kiekviena daina, kurios klausome, yra ir emocija, kuri lydi mus, ir šilti prisiminimai – į juos leidžiamės kartu su "Mano daina", – pasakoja laidos "Mano daina" vedėja B.Nicholson.

"Norisi iš anksto sužinoti, kuri daina kieno, bet mums tikrai niekas nieko nesako ir paslaptis laikoma iki paskutinės akimirkos. Pamenu patį pirmąjį filmavimą, kai mums atnešė pietus ir Tadas atėjo mus su Karina kviesti valgyti, o mes tiesiog negalėjome atsiplėšti – klausėme istorijų ir degėme smalsumu sužinoti, kuri daina yra kieno", – dalinasi A.Vedrickaitė.

"Tapome ne tik laidos dalyvėmis, bet ir gerbėjomis. Tikrai labai įdomios pačios istorijos, smagu sulaukti atomazgos", – priduria ji.

T.Juodsnukis taip pat išskiria ne tik išties naujus skambesius filmavimų metu įgaunančias dainas, bet ir jas lydinčias emocijas. "Būna jautrių akimirkų, daug juoko", – sako atlikėjas.

Ir nors kartais dainininkai jaučiasi 100 proc. įsitikinę, kad atliekama daina yra konkretaus laidos svečio, dažnai yra visiškai priešingai, neslepia M.Kavaliauskas. "Tikrai didelė nuostaba apima, pamačius, kieno dainą iš tiesų atlikai. Kartais tikrai tai būna staigmena. O pačių dainų stiliai labai įvairūs – nuo dainų, kurių daugelis net nėra girdėję, iki labai gerai žinomų. Kai kurias plačiajai auditorijai gerai žinomas dainas gal ir galima su kuo nors asocijuoti, bet kol kas dar jokia laidoje nuskambėjusi daina nesutapo su mano gyvenimo daina", – sako jis.

Spalvinga komanda

"Mano daina" (originalus pavadinimas angl. Song of my life) – suomių sukurtas televizijos formatas, jau tris sezonus transliuojamas per Suomijos nacionalinę televiziją. Neseniai vykusiuose kasmetiniuose Suomijos televizijos apdovanojimuose "Song of my life" buvo paskelbtas "Metų muzikos šou" ir aplenkė jau ir Lietuvoje žinomą muzikinį šou formatą "Muzikinė kaukė" (originalus pavadinimas angl. Masked Singer).

M.Kavaliauskas sako, kad jam, kaip ir kitiems atlikėjams, laidoje "Mano daina" maloniausia, kad iš šio projekto niekas neiškrenta. Dėl vien teigiamų muzikiniame šou patiriamų emocijų jam antrina ir A.Vedrickaitė: "Nėra nereikalingos įtampos dėl iškritimo, nes dažniausiai būna kitaip".

"Taip pat labai smagu dirbti su tokiu kolektyvu. Visi atsipalaidavę, visi gernoriški, išskirtinai nuostabi yra prodiuserių kompanija – bendradarbiaujame ne pirmą kartą. Ta pati prodiuserių kompanija dirbo su projektu "Muzikinė kaukė", todėl iškart sutikau dalyvauti ir laidoje "Mano daina" – net nežinodama, koks tai yra formatas. Nesuklydau sutikdama", – įspūdžiais dalijasi atlikėja.

"Manau, prodiuseriai rinkdami komandą gerai apgalvojo, kad visi būtume skirtingi, kad vienas galėtų atlikti tai, ko kitas negalėtų. Man tenka dauguma rokavų dainų – man ir pačiai patogiau, čia ir savo rogėse jaučiuosi, mano arkliukas. Nepadainuočiau, ką Karina dainuoja, o Karina galbūt nepadainuotų to, ką aš galiu ištransliuoti. Vieni kitus puikiai papildome", – neabejoja A.Vedrickaitė.

Gyventi – tik su muzika

Kalbėdamas apie savo gyvenimo dainą, M.Kavaliauskas išskiria kūrinį, su kuriuo atėjo į muzikinį projektą "X Faktorius".

Gyvenimas be muzikos būtų labai liūdnas. Muzika papildo mūsų jausmus, padeda išreikšti mūsų emocinę būseną.

"Nuo dainos, pavadinimu "Bienvenida", prasidėjo mano paties muzikinė karjera. Ši daina su manimi keliavo ir kelionėje po Europą, ir būnant paaugliu, meilėje ir visur kitur", – šypsosi jis.

Pasak A.Vedrickaitės, kiekviena daina turi savo istoriją: vienos istorijos galbūt yra mažiau reikšmingos, kitų – gal garsiai net nesinori papasakoti, nes jos yra intymesnės. "Dar kitas dalykas – reikėjo išmokti ir išmokai. Tikrai negalėčiau išskirti vienos dainos. Buvo labai sudėtinga, kai man pačiai reikėjo pasirinkti savo gyvenimo dainą. Pasirinkau visiškai šviežią istoriją ir pati sau pasidariau iššūkį – tai yra italų eurovizinė daina, niekada nebuvau dainavusi itališkai. Man tai buvo istorija ne apie konkrečią dainą, o apie jausmą, kurį sukelia išgirsta daina ar joje skambantys instrumentai. Ši daina primena pirmus kartus pradėjus groti gyvą muziką dar mokykloje, su grupe, kai aš pirmą kartą išgirdau grojant elektrines gitaras. Šita daina mane vėl nubloškė į tą rūsį, kuriame pradėjau domėtis roko muzika", – atvirauja dainininkė.

Galvojant apie muziką ir gyvenimą palietusias dainas, K.Krysko taip pat pirmiausiai prisiminimais grįžta į mokyklos laikus. "Buvau nedrąsi, kukli mergaitė, per daug nekalbanti – nors ir dabar dar daug nekalbu, bet tada buvau dar tylesnė. Tačiau nuo vaikystės labai mėgau sceną, tai buvo saviraiškos forma, taip aš mokėdavau atsiverti, įveikti baimes. Tik tada tai buvo ne dainavimas – aš pradėjau nuo šokių, lankiau būrelį mokykloje. Šokių mokytoja mane išskyrė iš grupės ir pasiūlė šokti solo. Pasirinkau tada populiarią, kaip anksčiau sakydavome užsienietišką, Madonnos "Vogue" dainą, sukūriau šokį, ir man labai gerai pasisekė", – pasakoja ji.

"Kai po daug metų dalyvavau projekte "Muzikinė kaukė", burtų keliu vėl ištraukiau tos pačios dainos atlikimą. Galvojau, koks sutapimas, po tiek daug metų… Šįkart reikėjo ir dainuoti, ir šokti, ir atkartoti pačią Madonną", – tęsia miuziklų žvaigždė.

"Muzika – kažkas magiško. Ne veltui anksčiau gentyse, jei vykdavo apeigos, mušdavo būgnus, buvo dainuojamos įvairios melodijos, žmogaus viduje kažkas vykdavo. Tarsi apimdavo visą sielą. Filmavome laidą, kurioje vienas dalyvis pasakė, kad muzika – tai yra meilė, siela, vidus. Ji lydi visą gyvenimą, ne tik atlikėjus. Ji gali pakeisti žmogų iš vidaus, padėti labai sunkiu periodu", – išskiria K.Krysko.

"Su muzika yra taip pat, kaip su kvapais", – sako ji. "Pajunti kokį nors kvapą ir prisimeni momentą iš vaikystės, net jei tau yra 50 metų. Taip pat išgirdus melodiją – ji tiesiog tave sugrąžina į praeitį", – neabejoja atlikėja.

A.Vedrickaitė teigia, kad jei galėtų sugalvoti kokį nors norą, tai norėtų, kad kiekviename gyvenimo žingsnyje skambėtų garso takelis. "Gyvenimas be muzikos būtų labai liūdnas. Muzika papildo mūsų jausmus, padeda išreikšti emocinę būseną. Kartais tiesiog reikiamu metu išgirdus tinkamą, nuotaiką atspindinčią dainą viskas susidėlioja mintyse – tiek atsakymų, tiek ramybės", – iš patirties žino ji.

"Mano daina" – šeštadieniais, 21 val., per LRT Televiziją.