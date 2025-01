Mamontovas apie į upę išmestą apdovanojimą ir aplinkinių žvilgsnius: nelabai žinojau, ką daryt

Jis prisiminė ir laiką, kada tėtis tarsi susitaikė, jog jo pėdomis dainininkas neseks: „Kai aš pakviečiau savo tėvus į spektaklio „Hamletas“ premjerą, man buvo trisdešimt. Kažkoks čia buvo momentas, kur mano tėvas kažkaip suprato, kad viltis prarasta negrįžtamai. Man juokingiausias momentas, kad kai gimė mano sūnus, tėvas dar mažą jį taip pakeldavo ir sakydavo – na, šitas tikrai bus daktaras!“

A. Mamontovą LRT studijoje susirinkę žiūrovai sutiko taip, kad pats atlikėjas neteko žado ir dėkojo jiems iš visos širdies. Jis prisipažino – sulaukti tokio populiarumo niekada nesitikėjo. „Aš nuėjau kavos ir pajutau, kad į tą puodelį, kai aš jį keliu nuo kitų staliukų, žiūri žmonės. Supratau, kad aš esu matomas. Tiesą sakant, aš nelabai žinojau, ką daryt. Įsivaizduokit – vieną dieną į jus pradeda žiūrėt. Kaip tau reikia elgtis?“ – retoriškai klausė atlikėjas.

Laidoje A. Mamontovas prisiminė ir linksmas istorijas, kurių jo gyvenime tikrai netrūko: „Metų gale jie nusprendė įteikti man Metų atlikėjo apdovanojimą ir aš galvoju – bet jūs manęs negrojat iš viso! Pagalvojau, kad būtų gražus veiksmas jį numesti į upę, kažkaip nuo Valakampių tilto taip ir numečiau.“ Laidos žiūrovai galės išgirsti, kaip baigėsi apdovanojimo paieškos, kurias narų komandos organizavo net dvi dienas.

„Vakare su Audrium Giržadu“ taip pat svečiavosi menininkė Jolita Vaitkutė, kuri vos įžengusi į studiją drąsiai sakė: „Sužinojau, kad Andrius tikrai naudingas buityje!“

Ji privertė suklusti ir patį laidos vedėją A. Giržadą: „Šiandien aš netgi atnešiau tokį mažą siurprizą čia. Kartais menininkas turi visai įžūlią viziją ir ją padaro. Ar tu pasiruošęs? Siurprizas – kaip ir tau skirtas. Tikiuosi, kad įkvėpė vėl galvoti apie George‘ą Clooney?“

Laidoje apsilankė ir operos solistas Rafailas Karpis, kuris papasakojo, kaip buvęs pankas užkariavo rimtosios muzikos sceną. Be to, vyras prisimins įvykį, kuris vos nesibaigė tragiškai: „Po vieno iš koncertų, visai sau nebūdingai, aš kažkodėl bėgau pasikabint kostiumo į autobusą. Bėgau visus sukviesti ir nepastebėjau, kad durys uždarytos. Tada staiga supratau, kad vaizdas krenta, supratau, kad aš labai greit suprakaitavau, po to supratau, kad tai yra ne prakaitas, o kažkoks raudonas skystis. Tada mane už parankių vedė ir visi, kas pamatė, taip nusisuko. Vaizdas buvo ne koks.“

Kodėl A. Mamontovas savo sūnaus muzikinės grupės kolegų yra vadinamas Padre? Kokią staigmeną studijoje laidos vedėjui paruošė J. Vaitkutė? Ir kaip R. Karpis buvo pramintas stebuklingu herojumi iš legendinio filmo „Haris Poteris“? Atsakymai į šiuos klausimus ir kitos netikėtos istorijos – ketvirtadienį 21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt.