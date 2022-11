M. Rainys: X faktoriaus finalai primena Kalėdų laukimą

– Jei tikėtume gandais, jūsų karjera televizijoje prasidėjo gana netikėtai. TV3 ieškojo reporterio, kuris vyktų su krepšininkais į rungtynes užsienyje?

– Tikrai taip. Kadangi esu kilęs iš Kauno, iš pradžių dirbau regioninėje „Pūko“ televizijoje. Tai buvo mano, dar žalio 18-mečio jaunuolio, pirmas prisilietimas prie magiško TV pasaulio. Greta darbavausi „Žalgirio“ krepšinio klube. Ten bedirbant TV3 televizijai prireikė žmogaus, kuris galėtų greitai pakalbinti „Žalgirio“ žaidėjus po rungtynių išvykose. Klubas mane rekomendavo, taip tapau sporto reporteriu. Vėliau atsirado galimybė vykti į Vilnių ir padirbėti televizijoje ne tik prie sporto žinių. Teko pavaduoti vieną iš sporto žinių vedėjų, kuri laukėsi. Į sostinę atvykau tik trims mėnesiams, o televizijoje skaičiuoju jau penkioliktus metus.

– Ar pradėjote nuo sporto dėl to, kad, gimęs Kaune, norėjote likti ištikimas kauniečių vaikinų svajonei – žaisti krepšinį?

– Visą gyvenimą buvau aktyvus, o Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu pajutau dar didesnių galimybių antplūdį. Dalis mano bičiulių rinkosi krepšinį, kiti – kovų menus, trečioji kategorija ėjo į gatvę, kur reikėjo ir vieno, ir kito. Aš buvau ištikimas krepšinio gerbėjas, tad jau nuo vaikystės – lyja ar sninga – kieme mėtydavau kamuolį į krepšį, burdavau kiemo vaikigalius į komandą, net kurį laiką lankiau krepšinio mokyklą. Deja, kaip jau ne kartą sakiau, dėl ūgio ir talento stokos į profesionalus taip ir neprasimušiau. Įdomu, kad gyvenimas sudėliojo viską taip, jog vis tiek atsidūriau krepšinyje, tik jau visai kitu – žurnalisto – amplua.

– Šiandien jus galima pamatyti TV3 televizijoje kaip jubiliejinio dešimtojo „X faktoriaus“ vedėją. Ar šiame projekte esate nuo pat pirmųjų laidų?

– „X faktoriuje“ kaip vedėjas esu nuo 2017-ųjų. Nors pradėjau jame darbuotis gerokai anksčiau – dirbau interneto transliacijose per reklamas. Kaip televizijos veidas šįmet skaičiuosiu penktus metus – tai irgi savotiškas jubiliejus!

– Penkeri metai – nemažai: jau galite drąsiai lyginti, kas pasikeitė, patobulėjo „X faktoriaus“ laidų transliacijose?

– Prisipažinsiu, tas pirmasis sezonas, į kurį patekau kaip „X faktoriaus“ vedėjas, man pačiam buvo be galo didelė naujiena. Daug dalykų reikėjo suprasti, išmokti, perkąsti patį laidos formatą, nes teoriškai viską žinoti – viena, o įgyvendinti praktiškai – visai kas kita. Teko sukurti savo metodikų ir priemonių. Darbą lengvino tai, kad „X faktorius“ turi aiškų formatą, schemą. Nepaisant aiškumo, improvizuoti teko nuolat: juk kasmet į sceną lipdavo labai skirtingi žmonės. Todėl, atsakant į jūsų klausimą, būtent dalyviai, patekę į šio projekto atrankas, yra pagrindinis visų „X faktoriaus“ sezonų skirtumas.

– Išgirstate šimtus bandančiųjų savo laimę „X faktoriaus“ scenoje ir tik artėjant tiesioginėms transliacijoms tas skaičius susitraukia. Ar finalininkai nustebina?

– Kiekvienais metais, artėjant tiesioginėms transliacijoms, manyje virte verda smalsumas pamatyti tuos teisėjų atrinktus žmones ir tai, ką jie sugebėjo nuveikti per konkurso laiką. Vis spėlioju, ar tie, iš kurių tikėjaisi kažkokio ypatingo, pateisins savo vardą, ar, atvirkščiai – kaip tik pasirodys tie, kuriuos mintyse vadinai pretendentais į nugalėtojus. Didžiausias nuostabos momentas – kai išgirsti ir vienus, ir kitus per tiesiogines transliacijas. Žmonės keičiasi „X faktoriuje“ kiekvienais metais, bet visuomet išlieka tas netikėtumo momentas, kuris kaskart intriguoja ne tik žiūrovus, bet ir mus, šios laidos vedėjus. Užtenka prisiminti „X faktoriaus“ laimėtojus – Monique ar grupę „120“. Tie jaunuoliai atrankose atrodė vienaip, o prasidėjus tiesioginiam eteriui staiga išvydai visai kitokį jų ir visos projekto komandos sukurtą rezultatą, ištobulintą iki maksimumo. Štai kodėl visada laukiu pradinės atrankos, o vėliau – tiesioginių transliacijų, kad pamatyčiau atlikėjo metamorfozę, kai galbūt iš bjauriojo ančiuko virsta nuostabia gulbe. Tai be galo jaudina.

– Ar nekeista: Lietuva tokia nedidelė, bet vis tiek kasmet į „X faktorių“ ateina daug naujų muzikalių žmonių, kurie ilgainiui tampa tikromis žvaigždėmis šou verslo padangėje.

– Aš irgi kaskart stebiuosi šiuo fenomenu. Džiugu stebėti begalinį dalyvių entuziazmą, kai jie pirmąsyk dalyvauja, tarkime, būdami aštuoniolikos, o paskui vėl grįžta į mūsų projektą jau kokių 25-erių. Ta gyvenimiška patirtis subrandina visai naujus balsus, ir šie metai – tikrai ne išimtis. 10-ajame „X faktoriaus“ sezone turime keletą žmonių, kurie grįžo į projektą jau visai kitokio kalibro.

Taip pat smagu, kad vis dar atsiranda naujų žvaigždžių, sublizgusių tarsi iš niekur, kurios šiuo metu yra teisėjų trejetuose ir ruošiasi tiesioginėms transliacijoms.

Šį sezoną išties virė daug aistrų. Net ir pas mus, už kadro. Vos išgirdę, ką pasirinko vienas ar kitas teisėjas, su dalyviais kambariuke dalydavomės nuomonėmis. Labai norėdavosi griežtą „X faktoriaus“ formatą kažkaip praplėsti, kad tie į teisėjų favoritus nepatekę žmonės gautų dar vieną šansą. Kita vertus, galbūt tai ir yra visas „X faktoriaus“ žavesys, kad iš daugybės geriausiųjų galiausiai lieka tik vienas vienintelis!

– Ar šį sezoną už savo favoritus galėjo tiesiogiai balsuoti ir žiūrovai?

– Žiūrovai šį sezoną galėjo dalyvauti nuo pat kėdžių iššūkio. Priminsiu, kad teisėjai iš pradžių atrinkdavo savo ketvertus, iš kurių į finalines kovas pasiimdavo tik po du atlikėjus. Dėl kitų dviejų likimo visą savaitę virdavo aistros, jų likimas pirmąsyk „X faktoriaus“ istorijoje buvo atiduotas į žiūrovų rankas. Anksčiau juk viskas priklausydavo nuo teisėjų pasirinkimo. Tad man išties džiugu, kad žmonės vis labiau įtraukiami į žaidimą ir gali pajusti televizinės magiją. Tik pagalvokite: sekmadienio vakaras, visi darbai nudirbti, įsijungiame TV3 ir staiga… bum! Tarsi pilka pelytė užlipa ant scenos pirminėje atrankoje, kažkuris iš teisėjų pastebi jos potencialą, ir prasidėjus tiesioginiams finalams jau turime naują besiskleidžiančią žvaigždę Lietuvoje! Argi tai nežavi?!

– Ar jūs – šio žaidimo vedėjai – galite rodyti simpatijas atlikėjams ir už juos sirgti?

– Pirmą sykį per visą savo buvimo „X faktoriuje“ istoriją neturiu jokio išankstinio favorito. Nors, kita vertus, vedėjai privalo užimti gana neutralią poziciją ir išlikti visų dalyvių draugai. Ne paslaptis, kad kartais grynai žmogiškai viduje susiformuoja simpatija kažkuriam balsui, asmenybei. Tačiau šį sezoną sergu už visus teisėjų pasirinktus žmones ir labai laukiu finalų pradžios, kada visus atrinktuosius pagaliau pamatysiu vienoje vietoje, išgirsiu jų balsus ir galbūt po pirmo tiesioginio vakaro jau susidarysiu savąjį populiariausią trejetą. Man „X faktoriaus“ finalai kažkuo primena Kalėdų laukimą: rodos, viską žinai, bet vis tiek lauki staigmenos (juokiasi).

– Ar vis dar jaučiate jaudulį prieš tiesiogines „X faktoriaus“x transliacijas?

– O kaipgi. Nuo pat sekmadienio ryto, kai pabundu, su manimi pabunda ir tas nedidelis smagus laukimo jaudulys. Man patinka atvažiuoti keliomis valandomis anksčiau, dar iki prasidedant transliacijoms, apeiti studiją, pasėdėti žiūrovų kėdėse, pastovėti tuščioje scenoje. Išjausti tą erdvę iš visų kampų. „X faktoriaus“ komanda nėra atskiros dalys. Mes visi esame bendras junginys, tad, jei visos grandys elgiasi tinkamai, žiūrovai mato puikų galutinį produktą. Tai nėra „mano“ ar „ne mano“. Visi mes turime bendrą tikslą – padovanoti šventę žiūrovui. Šįmet ši šventė tęsis iki pat pirmosios Kalėdų dienos. Todėl tikrai per Kalėdas negalėsiu sprukti prie jūros. „X faktorius“ yra šauni per dešimt metų susiformavusi tradicija, kuri niekada nebūna nuobodi ar rutininė nei žiūrovams, nei mums – šio konkurso vedėjams.

– Kokias pramogų pasaulio žvaigždes šis projektas užaugino ir koks tolesnis jų likimas?

– Be jokios abejonės, galėčiau minėti vardus iš kiekvieno sezono, tačiau tolesnis projekto nugalėtojo likimas daug priklauso ir nuo paties žmogaus. Todėl sakau, kad „X faktorius“ yra nuostabiausias tramplinas. Tačiau, jei juo nepasinaudosi, – niekas nekaltas. Iš ryškiausių, mano galva, žvaigždžių paminėčiau Moniką Pundziūtę-Monique, kurią pirmąsyk išvydęs tikrai nemaniau, kad ji išaugs į tokią žvaigždę. Taip pat sužavėjo Iglė Bernotaitytė, kukli mergaitė iš Suvalkijos, kuri tęsia koncertinę veiklą iki šių dienų. Vis dar aktyvus ir muzikiniame pasaulyje turintis savo gerbėjų yra Žygimantas Gečas, laimėjęs šį projektą gana seniai. Jis dalyvavo „X faktoriuje“ su Anžela Adamovič, su kuria vėliau susituokė, susilaukė vaikelio, ir dabar jie tęsia muzikinį kelią jau kaip šeima.

