Lietuvos kultūristas dėl A. Schwarzeneggerio varžybų atsisakė moterų

Tomas tapo pirmuoju lietuviu istorijoje, tapusiu turnyro „Arnold Classic Europe“ absoliučiu čempionu. Titulas Tomui buvo toks netikėtas, kad, ant scenos išgirdęs savo vardą, iškart sunegalavo – nuo įtampos ir šoko iš Tomo nosies paplūdo kraujas.

Apdovanojimą šimtų žurnalistų ir žiūrovų akivaizdoje Tomui Kairiui įteikė pats A. Schwarzeneggeris. Abu kultūristai kartu nusifotografavo, o Schwarzeneggeris nuotrauką su Tomu įsikėlė į savo „Instagram“ profilį, kurį seka daugiau nei 18 milijonų sekėjų.

Dar visai neseniai Tomas buvo labai toli nuo tokių prestižinių varžybų ir juo labiau – apdovanojimų. Vaikinas buvo liesas. Draugai jį pravardžiuodavo dviračiu. Bet iš krikšto tėvo gavęs dovanų svarmenis, Tomas pradėjo aktyviai sportuoti. „Nedrąsiai nuėjau toks kūdas į sporto salę, visi vaikšto kaip povai, visi žiūri, kas čia toks atėjo per mazgis. Bet man nerealiai patiko. Kaip atėjau, taip ir neišėjau“, – treniruotes su svarmenimis šį pirmadienio vakarą, 19.30 val., laidoje KK2 per LNK prisimins kultūrizmo čempionas.

Dabar Tomas sportuoja šešis kartus savaitę, du kartus per dieną. Tomas gyvena visiškame sportiniame režime – miega 7–8 valandas per dieną, valgo šešis kartus per dieną. Tomui tokia rutina – įprasta. Tačiau vyrui teko išsiskirti su panele ir daugiau merginų nusprendė neieškoti. „Panelė sako, aš suprantu, kad tu čia turi valgyti šešis kartus per dieną, kad tu čia turi miegoti 7 – 8 valandas, kad tu turi sportuoti du kartus per dieną, viską suprantu, tau čia varžybos, tu čia neturėsi laiko, aš suprantu. Bet paskui pamatai, kad nė trupučio ji nesupranta to“, – tvirtina vyras.