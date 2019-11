Keisčiausias pasaulio dainavimo šou – ir Lietuvoje: laimės Ananasas ar Panda?

Tai yra įspūdingiausia televizijos premjera po „Balso“ starto, sulaukusi aukščiausių reitingų JAV per pastaruosius septynerius metus. Televizijos jį vadina didžiausiu pastarųjų metų hitu, kurio pasaulyje jau buvo parodyta daugiau nei 400 laidų ir kuris jau turi 500 milijonų gerbėjų.

Visa tai – apie naują dainavimo formatą „The Masked Singer“, kurį LNK įsigijo iš Korėjos kompanijos MBC ir kurs jo lietuviškąją versiją.

Pietų Korėjos kanalu MBC laida „The Masked Singer“ rodoma jau nuo 2015 m., ir vis dar yra žiūrimiausia programa kiekvieną savaitę. Po didžiulės sėkmės Korėjoje šou buvo kuriamas Tailando, Kinijos, Indonezijos ir Vietnamo televizijose. Laidos triumfo Azijoje sužavėtas vienas didžiausių Amerikos kanalų „FOX“ įsigijo šį formatą ir parodė pirmąsias dešimt laidų JAV, kurių reitingai buvo geriausi per pastaruosius septynerius metus arba per 11 metų, jei sudėtumėme visas video platformas. Be „FOX“, teises Europoje jau įsigijo Didžiosios Britanijos televizija ITV ir Prancūzijos TF1. Ką tik Prancūzijoje startavęs šou sulaukė fenomenalios sėkmės: jį žiūrėjo pusę visų TV žiūrovų, t.y. apie 7 milijonus prancūzų.

Sunkiai surastumėte unikalesnį, ekscentriškesnį ir mįslingesnį televizijos šou nei „The Masked Singer“. Šou dalyvauja dvylika kostiumais ir kaukėmis prisidengusių garsenybių, kurių tapatybės yra slepiamos nuo kitų konkurso dalyvių, teisėjų ir visuomenės. Vos keli kūrybinės grupės nariai žino, kas slepiasi po kaukėmis viso projekto metu. Po prabangiais kostiumais pasislėpusios garsenybės – sportininkai, dainininkai, aktoriai, nuomonės formuotojai, komikai, televizijos laidų vedėjai – varžosi tarpusavyje dainuodami visiems gerai žinomas dainas ir tikėdamosi tapti geriausiu dainininku.

Pagal formatą, po kiekvieno pasirodymo teisėjai apklausia ką tik dainavusi dalyvį ir bando atspėti, kas jis. Dalyvio balsas nėra maskuojamas jam dainuojant, tačiau jis keičiamas atsakant į teisėjų klausimus. Dalyvio tapatybė atskleidžiama tik jam iškritus iš šou, kiekvieno žaidimo pabaigoje, po žiūrovų ir teisėjų balsavimo. Likusios įžymybės pasirodo kitoje laidoje ir nenusiėmusios kaukės ir neatskleisdamos savo tapatybės.

Amerikietiškosios versijos šou vedėjas yra aktorius, buvęs Mariah Carey vyras Nickas Cannonas, o tarp teisėjų yra dainininkai Nicole Scherzinger, Robin Thicke ir komikas Ken Jeong, pažįstamas iš filmo „Pagirios Las Vegase“.

„Didžiausi užsienio kanalai, kurie išbandė šį formatą, pripažįsta, jog „The Masked Singer“ ir yra tas The Next Big Thing (nauja ilgai laukta TV sensacija) nuo pat „X faktoriaus“, „Balso“ ir „Muzikinės kaukės“ atsiradimo prieš daugelį metų. Visose šalyse šio projekto vingiai virto pagrindinėmis antraštėmis interneto portaluose ir svarbiausiomis naujienomis žinių laidose. Lietuvos žiūrovų, žiniasklaidos ir viso pramogų pasaulio laukia labai karštas 2020-ųjų televizijos ruduo“, – šypsosi LNK programų direktorius Jurgis Jefremovas.

Lietuviška „The Masked Singer“ premjera – jau 2020-2021 metų LNK televizijos sezone.