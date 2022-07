K. Spacey nepripažino kaltės pagal JK pareikštus kaltinimus lytine prievarta

Du „Oskarus“ turintis 62 metų K. Spacey pareiškimą padarė per Aukščiausiojo baudžiamojo teismo posėdį Londone.

Buvęs serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) aktorius, kuris 2004–2015 metais ėjo Londono teatro „The Old Vic“ meno direktoriaus pareigas, paneigė keturis kaltinimus lytine prievarta ir vieną kaltinimą privertus asmenį atlikti lytinį aktą be sutikimo.

Teigiama, kad dauguma incidentų įvyko Londone nuo 2005 metų kovo iki 2008 metų rugpjūčio, o vienas – Anglijos vakaruose 2013 metų balandį. Nukentėjusieji dabar eina ketvirtą ar penktą dešimtį metų.

K. Spacey advokatas anksčiau sakė, kad aktorius „iš visų jėgų neigia“ kaltinimus.

Po preliminaraus teismo posėdžio praėjusį mėnesį K. Spacey buvo paleistas už užstatą ir galėjo sugrįžti į Jungtines Valstijas. Ketvirtadienį teisėjas turėtų paskirti jo teismo proceso datas.

K. Spacey už darbą 1995 metų juostoje „Įprasti įtariamieji“ (The Usual Suspects) pelnė geriausio antro plano aktoriaus, o už 1999-ųjų „Amerikos grožybes“ (American Beauty) – geriausio aktoriaus „Oskarus“.

Tačiau įspūdinga jo karjera žlugo 2017 metais, kai aktorius Anthony Rappas (Entonis Rapas) apkaktino žvaigždę jį lytiškai išnaudojus 1986-aisiais, kai jam buvo 14 metų. K. Spacey tai neigia.