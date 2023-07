K. Kostneris buvusiai žmonai mokės šešiaženklę sumą: tai perpus mažesni alimentai, nei ji norėjo

Garsaus aktoriaus Kevino Kostnerio buvusiai žmonai Christine Baumgartner buvo priteista 129 000 JAV dolerių per mėnesį vaikų išlaikymui. Skyrybų proceso pradžioje Ch. Baumgartner iš aktoriaus siekė gauti dvigubai didesnę sumą – 248 000 JAV dolerių per mėnesį.

Skyrybų detalės paaiškėjo, kai teismo dokumentai pateko į žiniasklaidos grupės „Fox News“ darbuotojų rankas.

Tiesa, šis sprendimas yra preliminarus ir gali būti peržiūrėtas vėlesniame teismo posėdyje.

49 metų rankinių dizainerė su 68 metų aktoriumi K. Kostneriu augina tris vaikus: 16 m. Kaydeną, 14 m. Hayesą ir 13 m. Grace. Anksčiau moteris teigė, kad jos reikalaujama 248 000 JAV dolerių per mėnesį suma yra mažesnė už tą sumą, kuri reikalinga vaikams išlaikyti norint atitikti tą gyvenimo kokybę, prie kurios jie įpratę.

Be to, pagal 2004 m. pasirašytos ikivedybinės sutarties sąlygas, C. Baumgartner turi palikti jų bendrus namus. Buvo susitarta, jog tai reikia padaryti per 30 dienų nuo tada, kai kuri nors iš šalių pateikia skyrybų prašymą. Ch. Baumgartner buvo nurodyta iki liepos 31 d. atlaisvinti Kostnerio namą. Tačiau ji šio termino nesilaikė ir prieš savaitę K. Kostneris davė dvi papildomas savaites buvusiai žmonai išsikraustyti.

Primename, kad Ch. Baumgartner pateikė skyrybų prašymą po 24 metų santykių, iš kurių 18 metų pragyveno santuokoje. Moters nurodyta skyrybų priežastis – „neatitiko požiūriai“.

Šeimą pažinoję žmonės pasakoja, kad Christine pavargo būti viena. Aktorius nuolat išvykęs, nes filmuojasi televizijos seriale „Yellowstone“, kuris nepraranda populiarumo nuo 2018 m. Žinomas aktorius vis žadėjo dažniau būti namuose, tačiau vietoje to pradėjo dalyvauti dar viename projekte.

Užsienio žiniasklaida rašė, jog K. Kostneris iš netikėtumo apstulbo, kai sužinojo, jog žmona nori su juo išsiskirti. Aktorius prisipažįsta, jog jis myli ir Christine, ir tris jų vaikus.