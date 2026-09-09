Jazzu interviu metu užsiminė apie nėštumą: oi, kaip spardėsi

Laidoje kalbinta J. Arlauskaitė-Jazzu interviu pabaigoje užsiminė apie nėštumą. Baigiantis pokalbiui atlikėja juokdamasi prasitarė, kad viso interviu metu jautė aktyvius kūdikio judesius.
„Oi, kaip spardėsi visą laiką. Tik šneku ir galvoju – aaa!“ – laidoje sakė atlikėja.
Apie ypatingą etapą J. Arlauskaitės-Jazzu gyvenime kalbama jau ne pirmą mėnesį. Nors pati dainininkė nėštumo iki šiol viešai nepatvirtino, manoma, kad ji laukiasi savo ir Tado Gryn pirmojo bendro vaiko.
Šių metų kovą pora susižadėjo prieš didžiulę atlikėjos gerbėjų minią. Po T. Gryn klausimo, ar ji už jo tekės, Jazzu sušuko: „She said YES.“
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