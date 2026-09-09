 Jazzu interviu metu užsiminė apie nėštumą: oi, kaip spardėsi

Jazzu interviu metu užsiminė apie nėštumą: oi, kaip spardėsi

2026-09-09 11:05 kauno.diena.lt inf.

Jau kurį laiką pramogų pasaulyje netyla kalbos, kad atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu laukiasi antro vaiko. Pati žinoma moteris šios žinios viešai kol kas nėra patvirtinusi, tačiau naujausiame LRT dokumentinio filmo „Pop100.lt – Lietuvos popmuzikai 100“ epizode jos ištarti žodžiai dar labiau pakurstė kalbas apie šeimos pagausėjimą.

Justė Arlauskaitė – Jazzu ir Tadas Gryn
Justė Arlauskaitė – Jazzu ir Tadas Gryn / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

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Laidoje kalbinta J. Arlauskaitė-Jazzu interviu pabaigoje užsiminė apie nėštumą. Baigiantis pokalbiui atlikėja juokdamasi prasitarė, kad viso interviu metu jautė aktyvius kūdikio judesius.

„Oi, kaip spardėsi visą laiką. Tik šneku ir galvoju – aaa!“ – laidoje sakė atlikėja.

Apie ypatingą etapą J. Arlauskaitės-Jazzu gyvenime kalbama jau ne pirmą mėnesį. Nors pati dainininkė nėštumo iki šiol viešai nepatvirtino, manoma, kad ji laukiasi savo ir Tado Gryn pirmojo bendro vaiko.

Šių metų kovą pora susižadėjo prieš didžiulę atlikėjos gerbėjų minią. Po T. Gryn klausimo, ar ji už jo tekės, Jazzu sušuko: „She said YES.“

 

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nėštumas
Tadas Gryn
Jazzu

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