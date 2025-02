Jampolskis prakalbo atvirai: esminis klausimas, kurį visi sprendė – tai mes miegam ar nemiegam?

Paradoksalu, tačiau M. Jampolskis šiandien sako, kad labiausiai jo gyvenimą griovusi priklausomybė nuo alkoholio galiausiai jį atvedė į ilgai ieškotą vidinę ramybę ir leido atrasti pačią geriausią savęs versiją. „Aš dabar, galima sakyti, savo aukso amžių išgyvenu. Supratau, kiek yra dalykų, kuriuos aš noriu išbandyti, noriu patirti. Aš jaučiuosi geriausios ir psichinės, ir fizinės formos gyvenime, o man jau 46-eri. Aš jaučiuosi geriau nei dvidešimties. Esu ir stipresnis, ir stabilesnis, ir galva, ačiū Dievui, ne dvidešimties.“

Vos tik M. Jampolskis atsisakė alkoholio, į jo gyvenimą pasibeldė kardinalūs vidinio pasaulio pokyčiai. Supratęs, kiek daug laisvo laiko jis turėjo, M. Jampolskis pirmiausia susitelkė į saviugdą, ėmė skaityti tik tą literatūrą, kuri jį išties domino, namuose įsirengė muzikos prodiusavimo studiją ir baigė garso režisūros kursus. O tada, pajutęs, kiek laimės suteikė nauji potyriai, jis nusprendė daugiau dėmesio skirti ir savo fizinei sveikatai bei išvaizdai. Aktorius susitvarkė dantis, pradėjo vaikščioti į sporto salę, pamilo bėgiojimą ir susidomėjo sveika mityba. Vis tik kalorijas skaičiuoti ir atsakingai rinktis maisto produktus, iššūkius mėgstantis M. Jampolskis pradėjo tik po to, kai su Ramūnu Rudoku susilažino, kad po devynių mėnesių jam pademonstruos tobulą pilvo presą.

Pranešimo siuntėjų nuotr.

Lyg iššūkių jo gyvenime būtų negana, M. Jampolskis prieš metus laiko sudalyvavo ir dešimt dienų trukusioje vipasanos meditacijoje, kuri pareikalavo ypatingos psichologinės stiprybės. Be to, pastarajai jis ruošėsi net metus, kadangi tiek laiko prireikė atlaisvinti itin įtemptą darbo grafiką: „Kas yra vipasanos meditacija? Tai yra įrankis, technika, mokanti sumažinti kentėjimą. Mes visi kenčiame dėl vienų ar kitų dalykų, ir man buvo įdomu suprasti to prigimtį. Suprasti, kaip visa tai veikia ir kaip, ir ką aš galiu tame pakeisti. Tai tos 10 dienų, turbūt, tapo vienomis sunkiausių mano darbo dienų gyvenime. Tai nebuvo poilsis, tikrai tai buvo darbas“, – patirtimi apie naujausius dvasinius atradimus LNK laidoje „Bus visko“ dalinosi M. Jampolskis.

Menininkas taip pat prisimins, kad prieš penkerius su puse metų kančios, persipynusios su savigrauža ir kaltės jausmu, jo gyvenime buvo kur kas daugiau. Bene dešimtmetį skendėjęs alkoholio liūne, jis įskaudino daug žmonių, vėliau jų apskritai vengė ir slapstydamasis gerdavo vienas. Vis tik bene labiausiai kentėjo artimiausi jo žmonės – jaunėlė dukrelė Viltė ir žmona Renata. Todėl vos tik jis nusprendė atsisakyti alkoholio, iš jų sulaukė itin didelio palaikymo. Netrukus judviejų su Renata santykiai sužydėjo iš naujo, baigėsi nekalbadieniai, atsirado begalinis pasitikėjimas vienam kitu.

M. Jampolskio žmona nesidžiaugia vyro kulinariniais eksperimentai:

Pasitikėjimo M. Jampolskio ir Renatos santykiai yra pareikalavę ne kartą. Pavyzdžiui, kai M. Jampolskis dalyvavo muzikiniame televizijos projekte kartu su Irūna Puzaraite-Čepononiene, bei vėliau, jiems tęsiant savo muzikinę karjerą kartu, viešumoje sklandė įvairūs gandai apie neva judviejų megztą romaną. M. Jampolskis prisipažino, kad įtampą jų duetas tada palaikė sąmoningai, siekdamas didesnio žinomumo, tačiau menininkas tikino, kad daugiau tarp judviejų tikrai nieko nebuvo. „Esminis klausimas, kurį visi sprendė – tai mes miegam ar nemiegam? Per vieną iš muzikinių numerių mes pasibučiavom. Šiaip tai buvo bučinys į lūpas – nieko nelegalaus, net nepasakyčiau, kad tai buvo labai seksualu. Buvo tiesiog šiltas, draugiškas bučinys, bet kadangi viskas turi tą tokią sniego gniūžtės efektą, tai prasidėjo klausimai. Ir kol žmonės kelia klausimus, kol jiems įdomu, tol jie eina į koncertus, o mes išlaikome savo šeimas, susimokame mokesčius“, – atvirai televizijos pasaulio užkulisiais dalinosi M. Jampolskis.

