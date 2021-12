J. Statkevičius: mamai skambinu net kelis kartus per dieną

Gruodžio 31-ąją, 21.30 val., LNK kanalų šeima kvies drauge pasitikti Naujus metus. Specialioje laidoje aktorius ir laidų vedėjas Giedrius Savickas vienam vakarui taps kanalo direktoriumi, jo asistente – socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino. Ryškūs kanalo veidai pristatys didžiausias Naujųjų metų televizijos naujienas, žais netikėtus žaidimus, o atlikėjai dovanos gražiausias dainas.

Specialiai Naujųjų metų proga vaizdo siužetus kuria socialinių tinklų žvaigždė Edvinas Krupinskas, kuris ne vieną pralinksmino filmuodamas smagias situacijas iš tėvų ir vaikų gyvenimiškų situacijų. Vytautas Mikaitis kuria smagią demo laidos apie sveikatą versiją, o aktorius Arnoldas Eisimantas ir pats išbandys, ir žinomus žmones įkalbins lipti į ledinį vandenį.

Grupės „69 danguje“ merginos naujam direktoriui Giedriui Savickui pristatys naujausią „Lietuvos balsas. Kartos“ sezoną, o Karolina joms paruoš žaidimą, kur jos turės atspėti, kuris komentatorių parašytas komentaras apie kurį mokytoją yra. Į studiją atvyks ir naujas naujojo, pavasarį startuosiančio LNK projekto „Aš matau tavo balsą“ vedėjas Rokas Bernatonis, kuris į studiją atsives du dalyvius. Vienas jų taip nustebins G. Savicką, kad šis net pasiūlys jam darbą kanale.

BTV projekto „Muzikinė kaukė“ vedėja Indrė Kavaliauskaitė pristatys naują, jubiliejinį „Muzikinės kaukės“ sezoną, kuris startuos jau pirmą Naujųjų metų dieną. Būtent Naujųjų metų šventei scenoje uždainuos ir du Kučinskai, tikrasis Edmundas Kučinskas ir stebėtinai panašiai jį galintis įkūnyti Martynas Kavaliauskas. Jų dviejų specialus duetas sužavės ne vieną žiūrovą, ir patį kanalo direktorių G. Savicką.

Naujamečio pokalbio pas direktorių atvyks ir dizaineris J. Statkevičius, kuris palikės visiems kuo daugiau laiko praleisti su savo tėvais. „Sako, ko jūs gailitės? Prarasto laiko su tėvais. Mums atrodo, kad jie čia visą laiką bus. Iš tikrųjų ne! Pavyzdžiui, tėvas išėjo ir aš galvoju – aš to nepaklausiau ir to nepaklausiau. O atrodė, kad visą laiką bus ir bus. Nuo to laiko viskas apsivertė. Ne tai, kad senas bernas su mama atsiskirt negali, toks itališkas momentas. Ne, nieko panašaus. Mes šiaip labai artimi. Jai skambinu net kelis kartus per dieną. Mes papletkinam, taigi malonumas ir valgyt, ir plepėt, ir tą patį televizorių pažiūrėt. Mes einam dešimt kilometrų su mama prie jūros. Čia tas laikas, kai labai faina“, – apie artimą ryšį su mama pasakojo žinomas dizaineris.

„Aš retai nuvažiuoju pas mamą, tik savaitgaliais, tai kaip aš galiu pas ją nevalgyt? Šiaip galiu savaitę nevalgyt, o paskui neįmanoma! Visi žino, kai mama pagamina, taigi, Jėzau, kvepia visa laiptinė. Kai jau įeinu į pirmą aukštą, jau jaučiu, ką ji gamina“, – kalbės dizaineris J. Statkevičius.

Didžiausiu netikėtumu Naujųjų vakarą taps brolių Lavrinovičių akibrokštas. Jie ne tik taps „Teleloto“ žaidimo kamuoliukais, bet ir pirmą kartą gyvenime uždainuos. G. Savickas paragins: „Treneris dainavo, kolega Simas dainavo, žmona dainavo.“ „O ką mes blogesni?“ – į Giedriaus mestą iššūkį drąsiai atsakys broliai Lavrinovičiai ir žengs į sceną.