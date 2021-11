J. Milius prabilo apie santuoką su K. Krysko: išrinktajai turėjo tik vieną kriterijų

Kaip ir kiekviena pora, taip ir jiedu jau turi susikūrę savitą santykių taisyklių rinkinį, ir nors įprastai savo asmeninį gyvenimą slepia po devyniais užraktais, TV3 laidos „Gero vakaro šou“ žiūrovams Karina ir Jeronimas papasakos, koks gi tas vedybinis gyvenimas bei atsakys į klausimą, ar tuoktis išvis buvo verta.

Žinomos grupės „69 danguje“ narė Karina šį vakarą, 19.30 val., per TV3 rodomoje laidoje atviraus, kad kaip atlikėja yra sudalyvavusi tikrai ne vienose vestuvėse. Tačiau ar tai padėjo lengviau įsivaizduoti, kokių vestuvių norėtų pati?

„Tikrai buvo labai lengva, nes tai, ką dažniausiai matydavau per vestuves, būdavo tai, ko nenoriu. Mes – egoistai, norėjome, kad šventė smagi būtų mums, o tik po to draugams ir šeimai…“ – prisipažins Karina ir šokiruos laidos vedėją Mindaugą Stasiulį, kuris dėl to, jog pora nesilaikė jokių lietuviškoms vestuvėms būdingų tradicijų, netgi suabejos, ar jų santuoka apskritai yra galiojanti.

J. Milius pasakos, kad vedybinis gyvenimas yra maloniai džiuginantis, tačiau į klausimą, ar vedybas rekomenduotų kitiems, atlikėjas atsakys gudriai patardamas: „Ne per anksti, bet rekomenduočiau“.

O kada ateina tinkamas metas santuokai? „Mano pozicija tokia – sakiau, kad nesiženysiu. Bet jeigu dar būsiu gyvas ir sutiksiu sau tinkamą žmogų, nesvarbu, kiek metų man bebūtų, ar 60 ar 70, tada imsiu ir ženysiuosi. Ir viskas. Kito kriterijaus nėra – tiesiog turi būti būtent tas žmogus“, – savo mintimis dalinsis atlikėjas.

Tačiau ar muzikantams sugyventi po vienu stogu paprasta? Karina ir Jeronimas atskleis, kad jų koncertų grafikas neretai skiriasi, tačiau savaitgaliais jiedu turi tą patį pomėgį – abu vadina save miegaliais ir pripažįsta mėgstantys snausti net iki 12 valandos.

O darbo dienomis, kai ateina laikas Karinos sūnų vežti į mokyklą, jiedu turi susikūrę sistemą, kurią vadina „gelbėjimosi sistema“. „Susitariam, kad vieną rytą į mokyklą veža Karina, kitą – aš. Bet ryte atsibudus, visuomet iš akių žiūrime, kuriam iš mūsų keltis vis dėlto yra sunkiau. Tada kitas jį gelbėja ir veža vaiką į mokyklą. O grįžus namo, tu visada gali ir vėl eiti miegoti iki 12-os...“ – sistemą laidos vedėjams aiškins J. Milius.