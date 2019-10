Išvydusi savo portretą, A. Jagelavičiūtė susigraudino

LNK laidoje „Šiandien. Po metų“ išvysite laukiamiausią A. Jagelavičiūtės laidos dalyvį – jaunąjį dailininką Matą. 24-erių vaikino gabumus piešti dar vaikystėje pastebėjo klasės draugai. Matas prisipažįsta, kad iš pradžių į visa tai žiūrėjo gana atsainiai, bet pradėjęs piešti žymių žmonių portretus, ir sulaukęs didelio aplinkinių susižavėjimo, vaikinas nusprendė tobulėti toliau.

Šį trečiadienio vakarą 20 val. rodomoje Laidoje išvysite neįtikėtinus jo pieštuku tapytus atlikėjo SEL, radijo laidų vedėjo Jono Nainio bei kitų žinomų žmonių portretus.

Į studiją atvykęs Matas pažadėjo per metus laiko nutapyti žmogaus dydžio portretą. Laidos vedėjai pasiteiravus, kas gi bus tas laimingasis ar laimingoji, kurį ketina įamžinti Matas, Agnė buvo labai maloniai nustebinta – Matas pasakė norintis įamžinti būtent ją! Pažadėti buvo lengva, tačiau pradėjus kibti į darbus, Matas susidūrė su pirmaisiais iššūkiais: Lietuvoje vaikinas nerado reikiamų medžiagų, dėl tapymo teko konsultuotis ir su rimtais dailininkais, be to, jaunąjį dailininką per metus buvo užklupusį ir netikėta nelaimė, kuri dar labiau apsunkino pažado įvykdymą.

Įdomiausia tai, jog visą paveikslą jam teko tapyti tiesiog pirštais! Kai po metų Matas su paveikslu grįžo į studiją, išvydusi jo darbą Agnė iš džiaugsmo kone pravirko. „Galvojau, kad labai apsidžiaugsiu, o susigraudinau“, – sakė Agnė ir ėmė lygintis, ar panaši nupieštąją.

Laidoje taip pat išvysite nutrūktgalvišką pradinių klasių mokytoją Margaritą, kuri nusprendė, kad 40 metų – ne riba, ir pažadėjo nustebinti ne tik pati save, bet ir visus aplinkinius per metus laiko išmokdama padaryti salto! Į šį pažadą laidos vedėja sureagavo gana skeptiškai, jai tai pasirodė sunkiai įmanomas dalykas. „Jeigu jums pavyks, gal ir aš bandysiu“, – tokiais žodžiais Agnė išlydėjo projekto dalyvę Margaritą. Kai visuomet pozityviai nusiteikusi mokytoja grįžo po metų, laidos vedėjai pasirodė keista – Margarita žadėjo vieną pažadą, o grįžo įvykdžiusi net du!