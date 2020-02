Istorinis atvejis: „Mis Vokietija“ grožio konkursą laimėjo 35 metų motina

Organizatorių duomenims, ji yra vyriausia „Mis Vokietija“ per 93 metų konkurso istoriją. Be to, ji pirmoji motina, iškovojusi šį titulą.

15 konkurenčių įveikusi Leonie augina trejų metukų sūnų. Gražuolė gimė ir augo Namibijoje. Prieš penkerius metus ji atsikraustė gyventi į Vokietijos Kylio miestą, kur yra jos šeimos šaknys.

Antrą vietą konkurse užėmė 22 metų Lara Runarsson iš Bavarijos, trečią – „Mis Hamburgas“ konkurso nugalėtoja studentė Michelle-Anastasia Masalis.

Šiųmetis „Mis Vokietija“ konkursas vyko pagal naujas taisykles. Finale buvo vertinama ne vien tik moterų išvaizda, bet ir jų charakterio savybės. Be to, šiais metais pirmą kartą žiuri sudarė vien tik dailiosios lyties atstovės.