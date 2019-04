Išsekusi „Pragaro vaikio“ parodija (filmo apžvalga)

Superherojų pradininkas

Pastarasis dešimtmetis kino pasaulyje gali būti įvardijamas kaip superherojų era. Retas mėnuo praeina be naujo filmo apie skraidančius ir pasaulį gelbėjančius veikėjus, kurių negalėsi suprasti nepažiūrėjęs daugybės kitų prieš tai pasirodžiusių projektų. Dar visai neseniai filmai apie superherojus buvo naujas žanras, kuriame sumanesni kūrėjai tiesiog eksperimentavo.

Vienas tokių projektų buvo "Pragaro vaikis", 2004 m. pasirodęs pagal komiksus sukurtas filmas. "Oskaru: apdovanoto kino genijaus Guillermo del Toro sukurta juosta apie milžinišką ir sarkastišką raudoną herojų iš kito pasaulio buvo visiškai unikalus kūrinys, užėmęs nišinį ir nepakartojamą, visų išgirtą Holivudo kampelį.

Šiomis dienomis natūralu, kad galiausiai net ir tokį kūrinį kino pasaulis nusprendė pabandyti sukurti iš naujo.

Unikali pradžia

Dešimtajame dešimtmetyje gimusi Pragaro vaikio istorija pasakoja apie pusiau demoną, kovojantį su blogiu iš kito pasaulio. Pragaro vaikį pasitelkę okultizmą iškvietė naciai, o būtent prieš pastaruosius (ir prieš raganas bei demonus) jis galiausiai ir stoja į kovą. Sarkastiškas, iš minios išsiskiriantis, dažnai žiaurus, kartais romantiškas ir visad besismaginantis Pragaro vaikis yra unikalus komiksų herojus, reikalaujantis lygiai tokio paties autentiško kūrėjo.

G.del Toro meilė fantastiniams elementams ir pirmuose dviejuose Pragaro vaikio filmuose Rono Perlmano įkūnytas smagiai žiaurusis milžinas buvo tobulas šios istorijos derinys. Specifinis, patinkantis nedidelei žiūrovų auditorijai, bet jai sukeliantis intensyvius jausmus.

Superherojų filmų apsuptyje noras perkurti šį kūrinį ir tikėtis didesnės finansinės sėkmės atrodo kaip suprantamas sprendimas. Užduotis, tiesa, yra kone neįmanoma. Už "Sostų karų" režisūrą apdovanotas ir išgirtas režisierius Neilas Marshalas ir "Keistuose dalykuose" išgarsėjęs aktorius Davidas Harbouras bet kokiame kontekste atrodytų kaip stipri pora. Tik su "Pragaro vaikiu" jiems lemta visuomet būti lyginamiems su jau legendiniu tapusiu duetu.

Nuobodi imitacija

Naujasis "Pragaro vaikis" dar kartą pasakoja apie pagrindinio herojaus gimimą ir tapimą visų mėgiamu nuoširdžiu niurgzliu. D.Harbouro įkūnijamas Pragaro vaikis dirba paranormalių reiškinių biure ir siekia užkirsti kelią piktadariams, kurie kėsinasi į žemės gyventojus.

Filmas nėra tradicinė šio žanro reprezentacija: jame yra kovų su monstrais ir iš kito pasaulio atsiveriančių portalų, tačiau jis didelį dėmesį skiria pagrindinio veikėjo charakterio apibūdinimui ir tiesiog smulkesniems veikėjams. Pavyzdžiui, Ianas McShane‘as čia vaidina gana tradicinį pamokantį vyresnį kolegą, tačiau tuo pačiu legendinis aktorius prisideda prie laisvesnio filmo tono. Milla Jovovich įkūnija gana tradicinę pagrindinę blogiukę, kuriančią chaosą ir neturinčią ryškesnės asmenybės.

Vienaip ar kitaip, filmas atrodo kaip silpna originaliųjų "Pragaro vaikio" filmų parodija, visu kuo besistengianti lengvesnį toną suderinti su jau tradiciniais ir nuobodulį keliančiais superherojų filmų elementais – dideliais mūšiais ir silpnais blogiukais. Kitaip nei energijos neturinčia imitacija šios juostos ir nepavadinsi.

Nuspėjama nesėkmė

Apie brangaus filmo sėkmę kartais galima nuspėti iš anksto. Kai kino studija iš filmo tikisi daug, jis yra reklamuojamas ant kiekvieno kampo ir kiekviename kaime. Kai nesitiki nieko, jį bando paslėpti jam dar nepasirodžius. "Pragaro vaikis" atitinka antrąjį variantą. Entuziazmo nekeliantis, į naują kartą neapeliuojantis, o senąją pykdantis filmas tiesiog neturi savo auditorijos, ir beveik neabejotinai taps viena didžiausių šių metų nesėkmių kine.

Pirmieji du "Pragaro vaikio" filmai parodė pasauliui, kad sarkastiškas ir tuo pačiu nuoširdus veikėjas gali egzistuoti dideliuose ir kokybiškuose superherojų filmuose. Holivudas tai kopijuoja jau 15 metų. Atkurti tai, kas pasisekė pirmąjį kartą, dabar jau turbūt neįmanoma, kadangi originalusis "Pragaro vaikis" buvo tik vienas. Jis galėjo grįžti tik su trečiuoju G.del Toro sukurtu filmu, o naujoji versija taps tik dar vienu įrodymu, kad kopijuoti praėjusią sėkmę nėra gera mintis.

"Pragaro vaikis" (angl. "Hellboy")

Žanras: veiksmo, nuotykių, fantastinis

JAV, 2019

Režisierius Neilas Marshallas

Vaidina Davidas Harbouras, Ianas McShane'as, Milla Jovovich, Danielis Dae Kimas.

Vertinimas.

Grimas 2/3

Scenarijus 1/3,

Muzika 2/3

Aktoriai 2/3

Režisūra 2/3

Bendras 1,8

Kino teatruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo balandžio 12 d.galima pamatyti dar tris premjeras:

"Valstybės paslaptis"

Dešimtmetį Lietuvai vadovaujanti Prezidentė Dalia Grybauskaitė tampa naujausio lietuviško dokumentinio filmo subjektu. Donatas Ulvydas šįkart stengiasi kuo giliau pasinerti į dažnai uždaros, tačiau į kadencijos pabaigą vis labiau atsiveriančios Prezidentės gyvenimą. Filme siekiama nagrinėti tiek D.Grybauskaitės įtaką Lietuvoje ir pasaulyje, tiek jos asmenybę, lydėjusią Lietuvą per daugybę svarbių istorinių momentų. Filmas ne be reikalo pasirodo visai prieš naujojo prezidento rinkimus ir gali padėti žmonėms atsigręžti bei įvertinti pastarąjį Lietuvos dešimtmetį.

"Eteris"

Naujausiame legendinio lenkų režisieriaus Kšyštofo Zanussi filme galima pamatyti visą jo mėgiamų elementų paletę. Ne vieną dešimtmetį kino žiūrovus provokuojantis kūrėjas "Eteryje" dar kartą lenda į psichologinio trilerio teritoriją. Čia jis pasakoja apie XX a. pradžią, kai mokslininkas atranda eterio medžiagą ir supranta, kokį poveikį ji turi žmonėms. Galios ištroškęs mokslininkas beveik nestabdomas pradeda pavojingus eksperimentus ir ilgainiui visiems sukelia tiek pavojaus, kad galiausiai filmo esmė tampa pažaboti jo galią.

"After. Kai mes susitikom"

Sukurtas pagal to paties pavadinimo knygą, filmas "After. Kai mes susitikom" pasakoja apie drovią merginą, atvykstančią į universitetą. Kaip ir įprasta tokiuose filmuose, drovumas joje neužsilieka, ir netrukus ji susipažįsta su ją sužavinčiu ir savąjį draugą priverčiančiu pamiršti vaikinu. Jų susižavėjimas vienas kitu yra greitas ir staigiai pakeičiantis merginos gyvenimą. Tik, kaip jau įprasta, per didelis intensyvumas dažniausiai reiškia ir didelius nuopuolius, o šio vaikino paslaptingumas žada panašiai paslaptingą bei nenuspėjamą jų santykių atomazgą.

buvaukine.lt