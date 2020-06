Iškritęs iš daugiabučio Los Andžele žuvo Holivudo magnatas S. Bingas

Holivudo prodiuseris Steve'as Bingas (Stivas Bingas), kuris finansavo Tomo Hankso filmą „Svajonių traukinys“ (The Polar Express) ir yra aktorės Liz Hurley (Liz Herli) vaiko tėvas, žuvo, pirmadienį pranešė JAV žiniasklaida.

Naujienų apie garsenybes portalas TMZ remdamasis anoniminiais šaltiniais policijoje pranešė, kad 55 metų S. Bingas žuvo iškritęs iš prabangaus daugiabučio Los Andželo Senčeri Sičio rajone 27 aukšto.

Los Andželo policijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad įvykio vietoje buvo konstatuota šeštą dešimtį metų ėjusio vyro mirtis, bet žuvusiojo vardo nenurodė.

Žuvusiojo amžius ir įvykio vieta atitinka TMZ pranešime pateikiamą informaciją.

S. Bingas prodiusavo ir finansavo tokius filmus kaip Sylvesterio Stallone (Silvesterio Stalonės) „Pašalinti Karterį“ (Get Carter) ir Martino Scorsese (Martino Skorsezės) muzikinė dokumentinė juosta „Šviesk šviesa“ (Shine a Light), be to, buvo 2003 komedijos „Ilgakojis Džekas“ (Kangaroo Jack) scenarijaus bendraautorius.

Jis taip pat garsėjo tuo, kad investavo daugiau kaip 80 mln. dolerių (71,3 mln. eurų) į „Svajonių traukinį“ – maždaug pusę šio kalėdinio animacinio filmo biudžeto. 2004-ųjų juosta, kurios pagrindinį veikėją įgarsino T. Hanksas, visame pasaulyje uždirbo daugiau kaip 300 mln. dolerių (267,5 mln. eurų).

S. Bingas taip pat buvo garsus nekilnojamojo turto vystytojas, filantropas ir politinis donoras. Jis daug metų buvo Billo Clintono (Bilo Klintono) draugas ir rėmėjas, paskolino buvusiam JAV prezidentui savo privatų lėktuvą 2009-ųjų misijai į Šiaurės Korėją dviems amerikiečių žurnalistams išvaduoti.

Būdamas 18 metų S. Bingas paveldėjo maždaug 600 mln. dolerių (535 mln. eurų) iš savo senelio, nekilnojamojo turto magnato Leo S. Bingo (Lio S. Bingo), kurio vardu pavadintas Los Andželo apygardos meno muziejaus Bingo teatras.

S. Bingas paliko du vaikus: Damianą (Deimieną), kurio motina yra L. Hurley, ir Kirą, kurios motina yra profesionali tenisininkė Lisa Bonder (Laiza Bonder).

TMZ ir naujienų organizacijos „The Wrap“ pranešimuose sakoma, kad S. Bingas sirgo depresija ir nusižudė.

S. Bingo atstovas kol kas neatsakė į AFP prašymus pakomentuoti.