Įsikūnijimai R. Petrauskui sugrąžino pasitikėjimą savimi

Per BTV transliuotos "Muzikinės kaukės" nugalėtojas aktorius Rokas Petrauskas džiaugiasi, kad šis projektas sugrąžino pasitikėjimą savo dainavimo gebėjimais. Jis ruošiasi pristatyti naują, beveik dešimtmetį gyvuojančios savo grupės "Neteisėtai padaryti", albumą ir džiaugiasi po truputį atsiveriančiu teatru.

Kurti stebint

"Vienintelis dalykas, kuris po "Muzikinės kaukės" pasikeitė, buvo tai, kad pirmadienį turėjau penkis interviu, nes tiek, turbūt, įprastai per metus neturiu. Kaip visi sako, visada svarbu dalyvauti, ne laimėti, bet tą pergalę vis tiek įsirašai į savo bent jau įsivaizduojamą CV", – pusiau juokais, pusiau rimtai nuotaikomis, pasibaigus projektui, dalijosi R.Petrauskas.

Įsikūnyti į kitus atlikėjus aktoriui buvo malonumas. "Labai mėgstu kopijuoti. Mano visas aktorinis suvokimas yra kopijavimas, nes mes taip buvome mokomi. Jei kuri personažą, eini į gatvę, viešas vietas, stebi žmones ir bandai juos kopijuoti, pasiimti iš jų detalių savo personažui. Su balsu yra lygiai taip pat – aš garsinau daug filmų ir animacinių filmukų, o tam ruošiantis stengiuosi įsiklausyti, pagauti manieras, balso vingrybes", – pasakoja jis.

Ir nors iš šalies atrodo, kad dainuojančiam aktoriui įsikūnyti į atlikėjus neturėtų būti sunku, R.Petrauskas sako, kad tai nebuvo lengva užduotis. "Sunku atsipalaiduoti, įgauti pasitikėjimo savimi, ypač kai gauni tokius atlikėjus kaip Mansas Zelmerlowas arba "Scorpions", kurie dainuoja aukštu tembru, kad aš galvojau, jog persiplėšiu. Bet treniruojantis treniruojantis pavyko", – neslepia R.Petrauskas.

"Muzikinėje kaukėje" jis nuoširdžiai mėgavosi įsikūnijimais į roko atlikėjus – grupių "Green Day" ar "Red Hot Chili Peppers" vokalistus. "Labai smagu buvo pabandyti atkartoti ir Edą Sheeraną, nes tai pirmas atvejis "Muzikinėje kaukėje", kai kažkas absoliučiai viską darė gyvai – ir dainavo, ir grojo. Buvo smagus iššūkis. Stovėti su gitara ir dainuoti gyvai man yra vienas svarbiausių dalykų muzikos scenoje", – atvirauja aktorius.

Pasak projekto nugalėtojo, šeima labai pozityviai reagavo į jo dalyvavimą "Muzikinėje kaukėje". "Vaikams buvo labai smagu, nes tėtis kiekvieną dieną vis naujas dainas dainavo, patys ir labai daug dainų išmoko, kurias iki dabar šokdami dainuoja", – juokiasi jis.

Dainuojantys mimai

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pantomimą studijavęs R.Petrauskas nuo vaikystės buvo apsuptas muzikos – jo mama yra muzikos mokytoja, taip pat Šiaulių kamerinio orkestro smuikininkė.

"Pats lankiau muzikos mokyklą. Aišku, tuo metu man labai nepatiko tai daryti ir dar nesupratau, kam man to reikia, buvau blogas mokinys. Bet, kai įstojau į akademiją, man prireikė muzikos. Ji manęs nepaleido", – pasakoja aktorius.

"Muzikos mokykloje baigiau birbynės specialybę. Netenka šiandien jos paimti į rankas, atitolau nuo šio instrumento ir nežinau, ar ką nors dar pagročiau. Bet neseniai spektaklyje teko groti saksofonu ir pasirodo, kad kažkokie pūtimo įgūdžiai dar išlikę", – šypsosi jis.

Prieš beveik dešimt metų, studijų laikais, kartu su kolega Šarūnu Gedvilu Rokas subūrė dainuojančių mimų grupę "Neteisėtai padaryti" – nes mimų pasaulyje nei kalbėti, nei dainuoti neteisėta.

"Turėjau sukaupęs dainų – nuo mokyklos laikų imdavau gitarą į rankas ir rašydavau. Tuo metu, apie 2012-uosius, stebėjau, kaip sekasi tokioms grupėms kaip "Liūdni slibinai", ir labai norėjau pats pabandyti. Pasiūliau savo kursiokui Šarūnui dviese tai išbandyti. Pirmi mūsų koncertai vyko paprastai, buvome apsirengę kažkaip keistai, kvailai, ir paskui gimė idėja, kodėl mums neišnaudoti baltų veidų, nes studijavome pantomimą. To niekas nebuvo daręs. Ir iš tikrųjų, kartais pagūglinu ir matau, kad ir dabar nėra dainuojančių mimų", – sako R.Petrauskas.

"Neteisėtai padaryti" ruošiasi naujo albumo pristatymui, žiūrovai jau gali pamatyti naują grupės vaizdo klipą. "Liko tik albumą išleisti, bet šiuo laiku labai sudėtinga ką nors planuoti, nes neaišku, kokioje scenoje, kokiu pavidalu viskas bus… Bet, manau, vasarą tikrai išleisime. Labai pasiilgome žiūrovų, norime su jais susitikti", – prisipažįsta dainuojantis aktorius.

"Muzikinė kaukė" grąžino pasitikėjimą savimi, nes kurį laiką jis buvo pradingęs. Naują albumą ruošiame jau ilgiau nei metus – kad nebūtų skubėjimo tik dėl skubėjimo, ir patiems būtų malonu", – priduria jis.

Sveikata ir ilgesys

Praėjusio rudens pradžioje R.Petrauskas jau buvo kiek apsipratęs su karantino realybe, kuri aktoriams bent laikinai iš tiesų buvo apkarpiusi sparnus. Jam patyrus traumą, gydytojas patarė stiprinti raumenis – taip karantininėje aktoriaus kasdienybėje atsirado daugiau veiksmo.

"Pradėjau daugiau vaikščioti, tada gimė mano "Instagram" "Išsiridenk iš lovos" filmukai, ir taip po truputį atėjo sportas, o dabar nėra dienos be judesio. Anksčiau būdavo sunku prisiversti, galvodavai, kiek truks ta treniruotė, o dabar tiesiog mėgaujiesi procesu ir darai tai dėl savęs. Ir kitus visą laiką raginu pabandyti. Be to, pradėjau derinti savo mitybą ir pajutau, kokią didelę naudą visa tai duoda organizmui", – pasakoja jis.

Karantinas suteikė ir daugiau atradimų. "Pradėjau vertinti laiką, stengiuosi susiplanuoti protingiau, mažiau darbų, kad liktų daugiau laisvo laiko, nes iki tol tikrai buvo nuolatinis bėgimas. Išeini anksti ryte, grįžti vėlai vakare, ir organizmas jau siunčia signalus, kad reikia sustoti. Dabar galvoju, kad save prižiūrėti reikia iki tol, kol organizmas pradeda siųsti signalus", – akcentuoja aktorius.

"Buvo daugiau laisvo laiko, daugiau laiko su šeima, bet iš tikrųjų labai pasiilgau žmonių, kolegų. Gali pasišnekėti, patylėti… Bent jau aktoriai kolegos yra labai atviri, šilti žmonės, iš tikrųjų viso to labai pasiilgau", – pastarojo meto atradimais dalijasi jis.

R.Petrauskas bene labiausiai džiaugiasi, kad po truputį atsiveria teatrai, kad mažais žingsneliais grįžtama į juos. "Mes jau intensyviai dirbame Artūro Areimos teatre, ruošiame tris spektaklius. Birželį bus viena premjera, kitą spektaklį filmuosime ir dar vieną ruošime Avinjono teatro festivaliui, jeigu niekas nepasikeis dėl koronaviruso. Lietuvoje taip pat bus spektaklių – nedaug, bet atsargiai planuojama", – dalijasi darbais ir planais teatre.

Šiandien aktorius svajoja greičiau pagroti savo naująja gitara ir kad maišatis, kilusi dėl viruso, galų gale pasibaigtų. "Kad galėtume grįžti be baimių, be didesnių suvaržymų į sceną, susitikti su žiūrovais. Apsikeitimo gyva energija labai labai trūksta. Žinote, televizija yra televizija – nufilmuoji ir paskui gauni atgalinį ryšį, o scenos su niekuo nepalyginsi. Ji yra čia ir dabar, ir būtent dėl to scena yra toks magiškas reiškinys", – sako R.Petrauskas.

Devintasis sezonas

BTV įsikūnijimų šou "Muzikinė kaukė" finale varžėsi dainininkas Egidijus Sipavičius, aktorius Rokas Petrauskas, aktorius ir prodiuseris Dovydas Laukys bei dainininkė Katažina.

Komisija džiaugėsi, kad paskutinį vakarą jiems nereikėjo rašyti balų, juolab žemiausio – dvejeto. Išrinkti nugalėtoją buvo patikėta žiūrovams, kurie galėjo balsuoti tiesiogiai.

Sulaukęs 5 220 žiūrovų balsų projektą nugalėjo aktorius R. Petrauskas, antroje vietoje liko D. Laukys su 3 271 balsu. Trečioji vieta atiteko Katažinai su 2 817 žiūrovų balsų. Ketvirtasis liko E. Sipavičius su 1 487 žiūrovų balsais.

"Esu visiškai pasimetęs, tikrai nesitikėjau. Galvojau, kad nelaimėsiu... Išties šiemet visi dalyviai labai stiprūs, todėl nekoketuodami kalbėjome, kad visi esame nugalėtojai. Labai daug žiūrovų balsavo, tikrai džiaugiuosi! Dėkoju ir savo šeimai už palaikymą!" – neslėpdamas emocijų po finalo kalbėjo šio sezono nugalėtojas Rokas.

Finalininkai ruošė po du pasirodymus, aktorius R.Petrauskas įkūnijo britų atlikėją Edą Sheeraną ir visus nustebino muzikinę kūrinio dalį sugrodamas gyvai. Antrasis jo pasirodymas buvo Kastytis Kerbedis. Komisiją labiausiai sužavėjo Roko atsipalaidavimas ir atsiskleidusi charizma.