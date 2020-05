„Įdomiosios pamokos“ kviečia padėkoti mokytojams

Vaikai kviečiami ant delno užsirašyti gražiausią lietuvišką žodį „Ačiū“ ir nufilmavus trumpą padėką mylimiausiam mokytojui atsiųsti įrašą el. p. adresu aciu@tukstantmeciovaikai.lt.

„Kiekvienas, turintis vaikų, puikiai supranta, koks beprotiškai sudėtingas šis laikas buvo jų mokytojams. Kviečiame jiems parodyti, kaip juos branginame, kaip vertiname jų karantino metu įdėtas pastangas. Susiburkime į didžiausią padėkos akciją Lietuvoje“, – sako idėjos autorius, laidos „Įdomiosios pamokos“ kūrėjas Laurynas Šeškus ir kviečia dėkoti mokytojams, būrelių vadovams ir kitiems ugdymo specialistams.

Dvi artimiausias savaites vaikai, jų tėveliai ar seneliai taip pat kviečiami nufilmuotomis ar nufotografuotomis padėkomis dalintis ir socialiniuose tinkluose (pažymint @LietuvosTukstantmecioVaikai).

Finaliniu akcijos akcentu taps Katedros aikštėje Vilniuje iš atsiųstų padėkų kadrų sukonstruota milžiniška mozaika, akcijos ženklu tapęs delnas su „Ačiū“ žodžiu.

Pasibaigus akcijai atsitiktinės atrankos būdu keliems joje dalyvavusiems vaikams taip pat bus įteikti specialūs prizai – po du kompiuterius (vienas bus padovanotas vaikui, kitas – jo mylimiausiam mokytojui).

Specialiai šiai akcijai kompozitorius, dainininkas Stanislavas Stavickis-Stano perdainavo žinomą dainą „Ačiū Tau“. „Ačiū sakom už kantrybę. Su Jumis nebekariausim, Jūs ne šiaip labai geri, Jūs dabar tiesiog geriausi. <...> Jūs kiečiausiais kompų asais tapot vos per tris paras. Ačiū Jums už Jūsų meilę ir kad esate drauge. <...> Ačiū saugiai per atstumą už pagalbą ir žinias. Ir už pamokas per Zoomą, prisiminsim visad jas“, – dainuojama mokytojams skirtoje dainoje.

Laida „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ yra rodoma karantino metu, darbo dienomis nuo 13 val. per LRT televiziją. Laidą veda Robertas Petrauskas ir Vidas Bareikis.